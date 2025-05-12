EMERGÈNCIES
Interior professionalitzarà els Bombers a les Garrigues i el Mig Segre
Així ho preveu el Pla Estratègic del cos 2025-2030, que continua apostant pel model mixt
Totes les capitals de comarca de Lleida, tret de les Garrigues, compten amb un parc de bombers professionals. Això deixarà de ser així en el pròxim lustre. Així ho preveuen els Bombers de la Generalitat en el pla 2025-2030, que també preveuen que un dels de voluntaris que hi ha al Mig Segre, entre Balaguer i la Seu, també es reconvertirà.
Les comarques de Lleida comptaran en els pròxims anys amb dos nous parcs de bombers funcionaris, a les Borges Blanques i el Mig Segre. Així ho preveu el Pla Estratègic dels Bombers de la Generalitat 2025-2030, segons explica a SEGRE el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas. “La intenció és la conversió del parc de les Borges, que és l’única capital de comarca lleidatana que no en té de funcionaris, i un altre que s’ubiqui entre Balaguer i la Seu, on hi ha els d’Artesa de Segre, Ponts, Oliana, Coll de Nargó, Organyà i Montferrer”.
Val a recordar que el primer és una llarga reivindicació i els últims governs van mostrar la seua intenció de la reconversió però, fins ara, no s’ha portat a terme. El del Mig Segre servirà per donar cobertura a una de les zones de la Noguera i l’Alt Urgell amb més risc forestal –com la Baronia de Rialb i el Montsec–, on hi ha nombroses activitats a l’aire lliure i una de les carreteres amb més volum de trànsit i sinistralitat com és la C-14. El del Pont de Suert, el 2017, va passar a ser mixt, és a dir, amb bombers funcionaris i voluntaris, la qual cosa ocorre a la majoria de la resta de la demarcació.
Sobre la situació actual a la demarcació, Bellostas, que és el seu màxim responsable des de l’estiu passat després de la jubilació de Jordi Solà, comenta que “amb el pla 25-30 hem estabilitzat la plantilla després d’anys sense oposicions. Ara comptem amb uns 270 bombers funcionaris i l’objectiu és créixer. Parcs com Tàrrega, Balaguer, la Seu i Sort passaran de quatre a sis efectius diaris”.
Pel que fa al model i al paper dels funcionaris, assegura que “és imprescindible, especialment a Lleida, on el model mixt és molt present. Fan una gran feina i cal reconèixer-ho. Hem d’invertir en infraestructures, materials, vehicles i sobretot en formació perquè estiguin al mateix nivell operatiu que els funcionaris”.
Així mateix, també afirma que “estem treballant per consolidar les estructures, millorar la formació, reforçar les plantilles i continuar el treball conjunt amb la societat, especialment amb el sector agrícola”.
«Els pagesos són els jardiners del territori»
Joan Josep Bellostas
Cap de la Regió Emergències Lleida
Fa una setmana hi va haver un incendi mortal en una casa a Tàrrega. Què se sap d’aquest cas?
Està en investigació. Però sabem que era un habitatge amb molta càrrega de foc, amb presència de llibres i materials combustibles.
Quin balanç fan de la temporada de focs en habitatges?
Ha estat una temporada dins de la normalitat. Els incendis domèstics es concentren a la tardor i l’hivern, sobretot a causa dels sistemes de calefacció i les xemeneies. Les cuines són una de les principals fonts d’incendis, ja sigui per distracció, com deixar menjar al foc sense vigilància, o per sobrecàrregues elèctriques. Insistim molt a mantenir netes les xemeneies i a instal·lar detectors de fum, que poden salvar vides.
Hi ha bastant desconeixement sobre com actuar en cas d’un incendi a casa. Quina és la manera correcta de reaccionar?
El fum mata més que el foc. Si un incendi afecta l’escala de l’edifici o un espai comú, cal confinar-se a casa, tancar portes i fer-se visible des d’una finestra. Obrir finestres on hi ha foc o intentar sortir per una escala plena de fum pot ser mortal.
Què pot explicar de les dificultats dels focs als cotxes elèctrics?
Són molt complexos d’apagar si la bateria es veu involucrada. Poden necessitar entre 10.000 i 15.000 litres aigua, cinc vegades més que un cotxe convencional. A més, poden reactivar-se.
Per això serà necessari regular millor on es poden carregar, especialment en espais tancats com els aparcaments subterranis.
Quina previsió tenen per a la campanya forestal d’estiu?
Després d’una primavera plujosa la situació és bona. Però caldrà estar atents a dos situacions de risc: els vents i les onades de calor. El gran problema és la simultaneïtat de grans incendis en diferents zones que superin la capacitat d’extinció.
I com valoren la campanya agrícola prèvia?
Fonamental. Els pagesos són els jardiners del territori. La seua feina manté un paisatge en mosaic que evita la continuïtat de la massa forestal. Durant els incendis, fins i tot poden ajudar a controlar els flancs amb els treballs dels tractors. També ens donen suport logístic, portant-nos aigua o ajudant en zones de difícil accés.