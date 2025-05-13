MOBILITAT
El bus escolar obert de la Segarra, un model per al món rural
L’entitat Arca proposa replicar-lo per millorar la mobilitat en aquest àmbit. El servei a demanda ja suma més de 25.000 usuaris anuals a la comarca
El transport públic continua sent una assignatura pendent al món rural. L’oferta és escassa, tant en rutes com en freqüències, fet que fa que el vehicle privat sigui sovint l’única opció per a moltes persones. A la Segarra es va posar en marxa fa vuit anys una fórmula per impulsar la mobilitat sostenible, que consisteix a obrir el transport escolar a altres usuaris com a servei a la demanda. Aquesta iniciativa s’ha consolidat i ja compta amb 25.000 usuaris anuals. L’Associació d’Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya (Arca) ha inclòs aquest model en una llista de 50 propostes per millorar la mobilitat en l’àmbit rural.
La Generalitat, a través d’un acord amb el consell i la concessionària de les rutes de transport escolar, Cots Alsina, va posar en marxa el 2017 el servei de transport a demanda. És un servei que pot utilitzar qualsevol persona de la comarca, sempre que ho sol·liciti abans de les 12 hores del dia anterior, i que ofereix uns horaris i recorreguts preestablerts que es coordinen amb els del transport escolar. Ofereix dinou línies que donen servei a pràcticament tots els municipis i poblacions de la Segarra, a més d’altres municipis d’altres comarques, com Solsona (Solsonès), Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) i Tàrrega (Urgell). Aquesta iniciativa permet aprofitar els seients buits dels autocars escolars i, alhora, oferir transport en municipis on, en molts casos, no arriben altres mitjans de transport públic. La proposta s’ha anat consolidant fins a arribar els 25.000 usuaris anuals, en una comarca en què viuen unes 20.000 persones repartides en 103 nuclis de població. Solen ser alumnes que cursen estudis postobligatoris i persones grans que no disposen de vehicle propi, segons ha explicat la vicepresidenta del consell comarcal de la Segarra i alcaldessa de Tarroja de Segarra, Imma Secanell. El servei funciona i la valoració dels usuaris és positiva. No obstant, des de la comarca consideren que seria necessari millorar el transport públic amb altres línies regulars. “Va molt bé per a situacions puntuals, però no resol el problema que tenim”, afirma Secanell.