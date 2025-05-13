GASTRONOMIA
Formació al Pallars per impulsar el consum local de carn de caça
Impulsen la inscripció en escoles agràries
Només el 10% de la carn de caça de Catalunya es consumeix en territori català. Durant la temporada 2022-2023, es van capturar unes 74.464 peces de caça major i se’n van comercialitzar unes 34.000, el 90% de les quals es van consumir fora de Catalunya. Davant d’aquesta situació, el departament d’Agricultura ha posat en marxa un pla que busca augmentar el consum d’aquest producte, impulsar amb ell l’economia local i crear un incentiu per a la caça que contribueixi a controlar la sobrepoblació d’espècies cinegètiques.
L’Escola d’Hoteleria del Pallars va acollir ahir una formació tècnica i una demostració pràctica d’elaboració de plats de carn de caça en el marc d’aquest pla. La classe de cuina va anar a càrrec del cuiner Sergi Aritzeta, del restaurant El Truc d’Agramunt. Va cuinar receptes tradicionals i contemporànies amb carn de caça. El director dels serveis territorials d’Agricultura del Pirineu, Enric Vadell, va explicar durant la jornada la importància del consum de la carn de caça pel seu paper en la continuïtat de les comunitats rurals. Va remarcar que les accions dissenyades per la conselleria pretenen també millorar la percepció que té la societat en general sobre els caçadors i la caça, a més d’aconseguir una presència més gran d’aquesta carn als supermercats i les cartes de restaurants.
D’altra banda, Agricultura impulsa una campanya per promocionar les preinscripcions a les escoles agràries. Sota el lema Orgull del que som, orgull del que ve, vol mostrar la formació agrària com una aposta sòlida per al futur professional dels joves i una eina per al relleu generacional dins del sector agroalimentari.