TRIBUNALS
Acusen un veí de Sort de forçar una noia sense papers mitjançant xantatge
Li deia que si no hi accedia la deportarien
La Fiscalia sol·licita una condemna d’onze anys de presó per a un veí de Sort d’uns 60 anys acusat de forçar sexualment una jove fent-li xantatge aprofitant-se de la seua situació irregular i per possessió de pornografia infantil. Està previst que el judici se celebri dimecres vinent 21 de maig a l’Audiència de Lleida.
Els fets van tenir lloc entre novembre i desembre del 2019 quan, segons l’escrit del Ministeri Públic, l’acusat i la denunciant portaven dos mesos de convivència. Suposadament l’home sabia que la noia, que era major d’edat, “no tenia cap tipus d’aliment i es va aprofitar d’aquesta circumstància per mantenir contactes sexuals” per regularitzar la seua situació. A més, l’hauria amenaçat dient-li que, si no hi accedia, la denunciaria i la deportarien.
Segons la Fiscalia, la denunciant hi va accedir per por que la fes fora de casa i l’expulsessin. A més, els investigadors van trobar arxius que contenien pornografia infantil en els dispositius electrònics de l’acusat.
Per tot això, el Ministeri Públic considera que l’home és autor d’un delicte continuat d’abús sexual amb superioritat i accés carnal i un delicte de possessió de pornografia infantil.
Pel primer, sol·licita una condemna de deu anys de presó, una ordre d’allunyament de la víctima de 200 metres durant deu anys i que no pugui treballar amb menors. Pel segon, un any de presó.
En total són 11 anys de privació de llibertat, als quals n’afegeix vuit més de llibertat vigilada. També reclama que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats. El jutjat de Tremp va investigar el cas.