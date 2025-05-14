SEGRE

Cent productors faran un nou pa de Lleida

La demostració d’elaboració de croissants artesans va reunir 25 professionals del gremi.

REDACCIÓ

Torregrossa va acollir dilluns les primeres proves per a l’elaboració del nou pa Piri-Ponent. La jornada va coincidir amb una demostració de l’elaboració de croissants artesans a càrrec dels forners Joshua Vidal i Manel Galceran, que va reunir vint-i-cinc professionals del gremi.

Durant la trobada, es van fer assajos tècnics per definir el format, pes, preu i altres detalls clau del futur pa, que serà semiintegral i elaborat amb ingredients de proximitat: farina de Lleida, massa mare feta amb pera de la IGP Pera de Lleida i oli verge extra amb DOP Les Garrigues.

L’objectiu del projecte és unir agricultors, forners i consumidors en una proposta compartida que reivindiqui els productes locals i de qualitat. Fins a 112 forners que formen part d’un gremi de Lleida elaboraran el pa Piri-Ponent.

