Compte enrere per a les festes
La Llonganissada popular i La Causa Major, demà. Hi ha 50 actes previstos
La ciutat de Mollerussa tornarà a començar la festa major amb la popular Llonganissada a la plaça Manuel Bertrand i el repic de les campanes de l’església, que anirà a càrrec del grup de campaners de l’Esplai Gojo. Serà a partir de les nou de la nit i una hora més tard es portarà a terme l’espectacle de foc dels ARF Diables de Mollerussa. La música també serà la protagonista de la vetllada, amb La Causa Major, en la qual els sis grups que van participar en l’esdeveniment solidari al desembre a L’Amistat tornaran a pujar a l’escenari, en aquesta ocasió, ubicat a la plaça Manuel Bertrand.
Les festes a la capital del Pla d’Urgell s’allargaran fins diumenge i inclouran una cinquantena de propostes. Divendres està previst l’espectacle familiar El planeta violeta d’Atrapasomnis a la plaça Manuel Bertrand, al migdia. També se celebraran el mateix dia activitats tradicionals com sardanes a la plaça Major a la una del migdia. No faltaran les havaneres al Teatre L’Amistat, a les nou de la nit, amb el grup Port Bo. De nit, concert jove amb Ginestà, Hey Pachucos i Hector Ortega.