Creix l’atenció a la primera infància
El CDIAP va atendre 289 menors de fins a 6 anys l’any passat. Constaten un augment dels trastorns del desenvolupament
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Pla d’Urgell ha atès 289 nens durant l’any 2024, la qual cosa representa un 12,8% de la població infantil de la comarca d’entre 0 i 6 anys. Aquesta xifra, segons el CDIAP, supera el llindar de cobertura òptima, establert entre el 7% i el 10%, i reflecteix una creixent demanda d’atenció especialitzada en la primera infància. En aquest sentit, l’equip del CDIAP ha observat un increment sostingut dels trastorns del desenvolupament, especialment aquells relacionats amb la comunicació, la interacció social i el funcionament mental.
El 2024, els Trastorns de l’Espectre Autista i altres alteracions complexes del desenvolupament van representar el 17,64% dels casos atesos, una proporció que confirma la tendència dels darrers anys. També van ser freqüents els trastorns del llenguatge, la parla i la comunicació (17,99 per cent), així com els retards globals del desenvolupament, la pluridiscapacitat i altres dificultats associades (25,60%).
El CDIAP és un servei públic, gratuït i universal, que fa atenció integral a menors amb trastorns del desenvolupament o en risc de presentar-los, actuant també sobre l’entorn familiar i educatiu. El centre està dotat d’un equip multidisciplinari format per vuit professionals: tres psicòlogues clíniques, dos logopedes, una fisioterapeuta, una treballadora social i un neuropediatre.
Aquest any, el consell comarcal del Pla ha reforçat el servei amb la incorporació d’un segon logopeda, gràcies a l’ampliació d’hores finançades.
La coordinació amb serveis educatius, sanitaris i socials és una peça clau del funcionament del CDIAP. El 2024, el 54,08% de les derivacions van provenir de l’àmbit educatiu (incloent escoles infantils, centres ordinaris i Equips d’Assessorament Psicopedagògic), mentre que el 28,08 per cent van arribar des del sistema sanitari.
Un 12,48% de les famílies van acudir directament al servei, la qual cosa posa de manifest el seu reconeixement social i comunitari.
Amb el suport del consell comarcal del Pla d’Urgell, el CDIAP manté el seu compromís amb el desenvolupament saludable de la infància, adaptant la intervenció a les noves realitats i necessitats emergents a la comarca.