Els gossos dels Agents Rurals tindran una protecció especial i seran propietat de l'administració fins que es morin
Es tracta del primer cos d'emergències de l'Estat que equipara l'estatus dels gossos al de la resta d'agents
Els gossos del Grup Especial Caní (GEK9) del cos d'Agents Rurals passaran a tenir, a partir d'ara, una protecció especial. El Departament d'Interior ha aprovat una mesura per equiparar l'estatus dels gossos a la resta d'agents del cos. D'aquesta manera, es garanteix el seu benestar físic, psicològic i emocional al llarg de tota la seva vida, no només durant la vida laboral. Els gossos passen a ser propietat d'Interior fins que es morin. Això suposa que el departament assumirà les despeses de manutenció i assistència veterinària fins al dia de la seva mort, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon. És una iniciativa pionera a l'Estat, ja que cap altra unitat canina de cossos d'emergències té aquesta protecció.
La consellera Parlon ha donat els detalls de la nova protecció que tindran els gossos del GEK9 en una presentació aquest dimecres a Igualada. La titular d'Interior ha destacat que els animals deixen de ser una "eina de treball" i se'ls reconeix "com a éssers vius dotats de sensibilitat". Per això, cadascun d'ells disposarà d'un número identificatiu "igual que té qualsevol agent del cos". "És una manera de garantir i de cuidar aquells que estan al servei del cos i que fan una feina de vital importància", ha remarcat Parlon.
Per la seva banda, el sotinspector i coordinador dels Grups Especials del cos d'Agents Rurals, Lluís Pallarès, ha dit que aquest era un "bon moment" per consolidar el Grup Especial Caní, creat l'any 2020, i "blindar la protecció i benestar dels gossos de treball". "És una manera de tornar tot allò que els gossos ens donen a nosaltres durant la seva vida. Com a cos de protecció mediambiental i de protecció dels animals, ens veiem amb l'obligació ètica i professional d'obrir camí amb aquesta iniciativa pionera", ha afegit.
Vetllar pel benestar dels gossos fins que es morin
El mes d'abril passat la Direcció General dels Agents Rurals va publicar una modificació de la Resolució de creació del GEK9 amb l'objectiu de donar més protecció als gossos de treball. La principal novetat és el reconeixement dels gossos del GEK9 com a éssers vius dotats de sensibilitat. Això suposa que els Agents Rurals adopten el compromís de vetllar pel benestar físic, psicològic i emocional dels seus gossos fins a la seva mort.
La iniciativa és pionera a l'estat espanyol, ja que no hi ha cap altra unitat canina de cap cos d'emergència que hagi impulsat abans una mesura d'aquest abast. La nova mesura aprovada recentment equipara els gossos a la categoria d'agent i assigna un número d'identificació professional a cadascun dels animals. D'aquesta manera, els gossos del GEK9 podran rebre reconeixements honorífics pels serveis prestats. A més, els animals passen a ser propietat de l'administració tota la seva vida, no només mentre estan en actiu.
Fins ara, un cop els animals es jubilaven deixaven de ser responsabilitat de l'administració. Segons ha detallat Pallarès, en la majoria dels casos aquests gossos acabaven sent adoptats pels seus guies. Ara, també s'oferirà la possibilitat que els guies es quedin amb el gos un cop jubilat, però la diferència serà que l'administració assumirà totes les despeses de manutenció i veterinàries. En cas que el guia no pugui o no vulgui fer-se'n càrrec, ha detallat Pallarès, s'obrirà la possibilitat que se'n faci càrrec algun altre membre de la unitat canina o bé de la direcció general dels Agents Rurals. Si es dona el cas que cap membre dels Agents Rurals se'n pot fer càrrec, s'obriria un procediment per buscar una família d'acollida. El sotsinspector ha deixat clar que això es faria a través d'una "comissió de seguiment per assegurar que el gos es queda amb una família que li doni el benestar que es mereix".
Amb motiu de la celebració del dia dels Agents Rurals, que tindrà lloc aquesta tardor, s'atorgarà un reconeixement honorífic al Tub, la Trufa, l'Stuck i el Piris, els quatre gossos detectors del Cos d'Agents Rurals que van ser pioners en la matèria i que ara ja estan jubilats.
Creació de les figures de guia i instructor caní
La modificació de la normativa també contempla la creació de les figures professionals de guia i d'instructor caní. Parlon ha explicat que, d'una banda, el guia caní és el responsable directe del treball i la relació amb el gos, mentre que la figura de l'instructor caní és l'encarregat de formar els nous guies i d'actualitzar les tècniques d'ensinistrament i benestar dels animals.
Història i actuacions del GEK9
El GEK9, creat l'any 2020, està format per sis guies i vuit gossos ensinistrats en diverses especialitats com la detecció de cadàvers de fauna, esquers enverinats, accelerants del foc, així com pel seguiment d’espècies de fauna i flora protegides. Aquest grup fa una mitjana d'un miler d’actuacions cada any i ha ajudat a resoldre diverses investigacions del cos d'Agents Rurals, com ara episodis d'incendis intencionats, enverinament de fauna salvatge o la localització de la població d'os bru i de llop a Catalunya.
Col·laboracions internacionals
El 2023, el GEK9 va participar en una investigació internacional per la desaparició d'un llop a Crupies, França, en col·laboració amb l'Oficina Francesa de la Biodiversitat (OFB), el Cos de Banders d'Andorra i la Gendarmeria francesa. La intervenció dels gossos va permetre la localització del cadàver del llop i la detenció dels tres presumptes responsables dels fets.