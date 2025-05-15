SEGRE

Bolca un camió de porcs a Artesa de Segre

El vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell

El conductor ha resultat ferit lleu

El camió que transportava porcs accidentat a Artesa de Segre.

Lluís Serrano
redacció

Un camió que transportava porcs ha patit un accident aquest dijous al matí a Artesa de Segre.  El sinistre s'ha produït a dos quarts de nou del matí a l'altura del punt quilomètric 25,9 de la C-1412b, quan el camió ha patit una sortida de via i ha acabat bolcat en un desnivell. El conductor ha resultat ferit lleu i alguns dels porcs han acabat fora del vehicle.

El dipòsit de gasoil del camió ha patit una fuita que ha estat aturada pels bombers, que han treballat al lloc amb tres dotacions.

Els porcs seran transferits a un altre camió. Pel que fa a la circulació, hi ha retencions en el punt de l'accident, segons el Servei Català de Trànsit.

