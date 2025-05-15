Bolca un camió de porcs a Artesa de Segre
El vehicle ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell
El conductor ha resultat ferit lleu
Un camió que transportava porcs ha patit un accident aquest dijous al matí a Artesa de Segre. El sinistre s'ha produït a dos quarts de nou del matí a l'altura del punt quilomètric 25,9 de la C-1412b, quan el camió ha patit una sortida de via i ha acabat bolcat en un desnivell. El conductor ha resultat ferit lleu i alguns dels porcs han acabat fora del vehicle.
El dipòsit de gasoil del camió ha patit una fuita que ha estat aturada pels bombers, que han treballat al lloc amb tres dotacions.
Els porcs seran transferits a un altre camió. Pel que fa a la circulació, hi ha retencions en el punt de l'accident, segons el Servei Català de Trànsit.