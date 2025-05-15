SEGRE

Ecologistes acusen l’Agència de Residus d’irregularitats

Gepec i Ipcena, a la roda de premsa ahir a Tarragona. - ACN

Un jutjat de Tarragona ha admès que les entitats ecologistes Gepec i Ipcena es presentin com a acusació popular en la causa penal contra l’empresa lleidatana Griñó, investigada per l’entrada de residus des d’Itàlia de forma presumptament il·legal. Denuncien “connivència” i “tracte de favor” de l’Agència de Residus de Catalunya. Griñó va rebutjar les acusacions de connivència, no descarta emprendre mesures i va recordar que “no consta cap risc identificat” per al medi ambient ni la salut pública derivat de la seua activitat.

