Memòria de quatre generacions d’obrers tèxtils a Alfarràs

La presentació del llibre ahir a l’Arxiu Històric de Lleida. - AMADO FORROLLA

L’Arxiu Històric de Lleida va acollir ahir la presentació del llibre La memòria històrica de la indústria tèxtil a Alfarràs. És obra de Ramon Dalfó, historiador i veí d’aquesta localitat del Segrià, i que edita el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Recull testimonis de quatre generacions de treballadors i aborda temes com la vida a la colònia, la cadena de producció i el treball infantil. El proper dia 23, a les 18.00, es presentarà a l’ajuntament d’Alfarràs.

