Andorra, el destí preferit: més de la meitat dels pirinencs que viuen a l'estranger s'hi estableixen
França i Argentina completen el podi de destinacions més escollides, mentre països com Guinea, Estònia i Qatar mostren percentatges sorprenents de catalans del Pirineu
La proximitat geogràfica i els vincles econòmics han convertit Andorra en el destí preferit per als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que decideixen emigrar. Segons les darreres dades corresponents al 2025, un 52,9% dels residents a l'estranger d'aquesta regió catalana han escollit el Principat andorrà com a nova llar, una xifra que evidencia l'estreta relació entre ambdós territoris pirinencs.
En total, prop de 8.700 persones originàries de l'Alt Pirineu i Aran resideixen actualment a l'estranger, i d'aquestes, 4.600 viuen a Andorra. Aquest fenomen no només destaca per la concentració de pirinencs al petit país, sinó que també resulta significatiu que més d'una quarta part (27,4%) dels catalans residents a Andorra provenen precisament d'aquesta regió muntanyenca.
Lleida
On emigren els lleidatans de Lleida ciutat?
Joan Teixidó
Comarques
On emigren els ciutadans de Ponent, tota la regió del pla de Lleida?
Joan Teixidó
Distribució global: on més s'estableixen els emigrants pirinencs?
Després d'Andorra, França s'erigeix com el segon destí preferit per als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que decideixen marxar a l'estranger. Un total de 1.583 persones, equivalent al 18,2% dels emigrants d'aquesta regió, resideixen actualment al país veí. La proximitat geogràfica i cultural, així com les connexions històriques entre els territoris fronterers, expliquen en bona mesura aquesta tendència migratòria.
L'Argentina completa el podi dels destins més escollits pels pirinencs, amb 956 residents (11% del total). Aquest país sud-americà ha estat tradicionalment una destinació important per a l'emigració catalana en general, i sembla que els habitants de l'Alt Pirineu i Aran han mantingut també aquest vincle transatlàntic.
La resta de destinacions mostren xifres considerablement més baixes. Alemanya, Xile, els Estats Units i el Regne Unit apareixen en aquesta llista, però cap d'ells aconsegueix superar el 2% del total d'emigrants. Aquesta dispersió geogràfica contrasta amb la concentració que s'observa en els tres destins principals, especialment a Andorra.
Presència singular en països inesperats
Un dels aspectes més curiosos d'aquesta anàlisi migratòria es troba en alguns països on, tot i el nombre reduït en termes absoluts, els pirinencs representen una proporció sorprenentment alta dins del conjunt de catalans residents.
Guinea destaca especialment en aquest sentit, ja que el 8% dels catalans residents en aquest país africà provenen de l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta d'un percentatge notablement superior a la mitjana catalana, que suggereix alguna mena de vincle específic entre ambdós territoris, potser relacionat amb projectes de cooperació o oportunitats professionals concretes.
També sobresurt el cas d'Estònia, on el 4,4% dels catalans residents són originaris del Pirineu. Aquests percentatges significativament superiors a la mitjana catalana es repeteixen, encara que en menor mesura, a Qatar (1,28%), Singapur (1,22%) i Tailàndia (1,16%).
L'especificitat del model migratori pirinenc
El patró migratori dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran presenta característiques clarament diferenciades respecte a altres regions catalanes. Mentre que en altres territoris l'emigració tendeix a diversificar-se més entre diversos països europeus i americans, el cas pirinenc mostra una marcada concentració cap a Andorra.
Aquest fenomen s'explica per diversos factors. En primer lloc, la proximitat geogràfica facilita el desplaçament i permet mantenir el contacte amb el lloc d'origen. Molts emigrants mantenen vinculacions familiars, socials i econòmiques amb els seus municipis d'origen, aprofitant la facilitat per desplaçar-se entre ambdós territoris.
En segon lloc, l'afinitat cultural i lingüística representa un avantatge significatiu. El català és llengua oficial a Andorra, fet que elimina una de les principals barreres que solen afrontar els emigrants en altres destins.
Finalment, els vincles econòmics i laborals juguen un paper fonamental. Andorra ofereix oportunitats d'ocupació en sectors com el comerç, l'hostaleria, el turisme i els serveis financers, que resulten atractives per a molts residents de l'Alt Pirineu i Aran, especialment en un context de limitades oportunitats laborals en algunes zones de muntanya.
Implicacions per al desenvolupament territorial
Aquesta intensa relació migratòria amb Andorra planteja tant reptes com oportunitats per a l'Alt Pirineu i Aran. D'una banda, la pèrdua de població, especialment jove i qualificada, pot agreujar els problemes demogràfics que ja afecten moltes zones de muntanya. La despoblació i l'envelliment són processos que dificulten el manteniment de serveis bàsics i comprometien la viabilitat d'algunes comunitats locals.
D'altra banda, però, aquesta emigració també pot generar dinàmiques positives, com la transferència de coneixements, experiències i capital que pot retornar al territori d'origen. Molts emigrants mantenen propietats, inicien negocis o retornen eventualment a les seves comunitats, contribuint així al desenvolupament econòmic i social.