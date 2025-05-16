SEGRE

Andorra, el destí preferit: més de la meitat dels pirinencs que viuen a l'estranger s'hi estableixen

França i Argentina completen el podi de destinacions més escollides, mentre països com Guinea, Estònia i Qatar mostren percentatges sorprenents de catalans del Pirineu

Foto de American Green Travel en Unsplash

La proximitat geogràfica i els vincles econòmics han convertit Andorra en el destí preferit per als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que decideixen emigrar. Segons les darreres dades corresponents al 2025, un 52,9% dels residents a l'estranger d'aquesta regió catalana han escollit el Principat andorrà com a nova llar, una xifra que evidencia l'estreta relació entre ambdós territoris pirinencs.

En total, prop de 8.700 persones originàries de l'Alt Pirineu i Aran resideixen actualment a l'estranger, i d'aquestes, 4.600 viuen a Andorra. Aquest fenomen no només destaca per la concentració de pirinencs al petit país, sinó que també resulta significatiu que més d'una quarta part (27,4%) dels catalans residents a Andorra provenen precisament d'aquesta regió muntanyenca.

Distribució global: on més s'estableixen els emigrants pirinencs?

Després d'Andorra, França s'erigeix com el segon destí preferit per als habitants de l'Alt Pirineu i Aran que decideixen marxar a l'estranger. Un total de 1.583 persones, equivalent al 18,2% dels emigrants d'aquesta regió, resideixen actualment al país veí. La proximitat geogràfica i cultural, així com les connexions històriques entre els territoris fronterers, expliquen en bona mesura aquesta tendència migratòria.

L'Argentina completa el podi dels destins més escollits pels pirinencs, amb 956 residents (11% del total). Aquest país sud-americà ha estat tradicionalment una destinació important per a l'emigració catalana en general, i sembla que els habitants de l'Alt Pirineu i Aran han mantingut també aquest vincle transatlàntic.

La resta de destinacions mostren xifres considerablement més baixes. Alemanya, Xile, els Estats Units i el Regne Unit apareixen en aquesta llista, però cap d'ells aconsegueix superar el 2% del total d'emigrants. Aquesta dispersió geogràfica contrasta amb la concentració que s'observa en els tres destins principals, especialment a Andorra.

Presència singular en països inesperats

Un dels aspectes més curiosos d'aquesta anàlisi migratòria es troba en alguns països on, tot i el nombre reduït en termes absoluts, els pirinencs representen una proporció sorprenentment alta dins del conjunt de catalans residents.

Guinea destaca especialment en aquest sentit, ja que el 8% dels catalans residents en aquest país africà provenen de l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta d'un percentatge notablement superior a la mitjana catalana, que suggereix alguna mena de vincle específic entre ambdós territoris, potser relacionat amb projectes de cooperació o oportunitats professionals concretes.

També sobresurt el cas d'Estònia, on el 4,4% dels catalans residents són originaris del Pirineu. Aquests percentatges significativament superiors a la mitjana catalana es repeteixen, encara que en menor mesura, a Qatar (1,28%), Singapur (1,22%) i Tailàndia (1,16%).

L'especificitat del model migratori pirinenc

El patró migratori dels habitants de l'Alt Pirineu i Aran presenta característiques clarament diferenciades respecte a altres regions catalanes. Mentre que en altres territoris l'emigració tendeix a diversificar-se més entre diversos països europeus i americans, el cas pirinenc mostra una marcada concentració cap a Andorra.

Aquest fenomen s'explica per diversos factors. En primer lloc, la proximitat geogràfica facilita el desplaçament i permet mantenir el contacte amb el lloc d'origen. Molts emigrants mantenen vinculacions familiars, socials i econòmiques amb els seus municipis d'origen, aprofitant la facilitat per desplaçar-se entre ambdós territoris.

En segon lloc, l'afinitat cultural i lingüística representa un avantatge significatiu. El català és llengua oficial a Andorra, fet que elimina una de les principals barreres que solen afrontar els emigrants en altres destins.

Finalment, els vincles econòmics i laborals juguen un paper fonamental. Andorra ofereix oportunitats d'ocupació en sectors com el comerç, l'hostaleria, el turisme i els serveis financers, que resulten atractives per a molts residents de l'Alt Pirineu i Aran, especialment en un context de limitades oportunitats laborals en algunes zones de muntanya.

Implicacions per al desenvolupament territorial

Aquesta intensa relació migratòria amb Andorra planteja tant reptes com oportunitats per a l'Alt Pirineu i Aran. D'una banda, la pèrdua de població, especialment jove i qualificada, pot agreujar els problemes demogràfics que ja afecten moltes zones de muntanya. La despoblació i l'envelliment són processos que dificulten el manteniment de serveis bàsics i comprometien la viabilitat d'algunes comunitats locals.

D'altra banda, però, aquesta emigració també pot generar dinàmiques positives, com la transferència de coneixements, experiències i capital que pot retornar al territori d'origen. Molts emigrants mantenen propietats, inicien negocis o retornen eventualment a les seves comunitats, contribuint així al desenvolupament econòmic i social.

