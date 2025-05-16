On emigren els ciutadans de Ponent, tota la regió del pla de Lleida?
França, l’Argentina i Andorra encapçalen les preferències migratòries amb més de 7.900 persones establertes, mentre països africans presenten concentracions sorprenents
Més de 15.600 persones originàries de les comarques de Ponent, el pla de Lleida, resideixen actualment a l’estranger, segons revela l’últim informe estadístic de 2025, publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un important segment de població que ha decidit traslladar la seua residència fora d’Espanya per diversos motius, configurant un mapa migratori de gran diversitat geogràfica.
L’anàlisi detallada de les dades mostra que França s’ha consolidat com la principal destinació de preferència, acollint 3.368 ciutadans provinents d’aquesta regió catalana, la qual cosa constitueix el 21,5% del total d’emigrants. Aquesta predominància francesa no resulta sorprenent a causa de la proximitat geogràfica i els històrics llaços culturals i econòmics entre ambdós territoris.
En segon lloc trobem l’Argentina, destinació que allotja 3.226 persones (20,6% del total), xifra significativa que reflecteix els forts vincles històrics entre Espanya i el país sud-americà, especialment intensificats durant diferents onades migratòries del segle XX. Completa el podi Andorra, on resideixen 1.358 persones originàries de Ponent (8,7%), aprofitant la proximitat territorial i les oportunitats laborals del principat pirinenc.
Europa i Amèrica: els continents preferits per emigrar
El continent europeu concentra una part substancial d’aquesta emigració. A més de França i Andorra, destaca la presència al Regne Unit, on viuen 1.061 persones (6,8%) i Alemanya, amb 874 residents (5,6%). Aquestes xifres confirmen la tendència migratòria cap a països amb economies robustes dins de la Unió Europea, on els ciutadans espanyols poden desplaçar-se lliurement gràcies als acords de mobilitat comunitaris.
D’altra banda, els Estats Units acullen el 4,6% dels emigrants de Ponent, configurant-se com una destinació rellevant fora de l’àmbit europeu. A Amèrica Llatina, a més de la ja esmentada Argentina, països com Mèxic, Brasil, Xile, Colòmbia i Cuba compten amb comunitats de diversos centenars de residents cada un, consolidant la tradicional connexió transatlàntica espanyola.
Sorprenents concentracions en destinacions menys convencionals
Un dels aspectes més cridaners de l’informe es troba en la distribució proporcional a certs països africans. Encara que en termes absoluts les xifres són més modestes, resulta revelador que a Líbia el 41,7% dels catalans residents procedeixin específicament de Ponent, una dada que suggereix algun tipus de vincle històric o professional particular entre aquesta regió i el país nord-africà.
Situacions similars s’observen a Guinea, on el 28% de catalans residents són de Ponent, així com en Algèria (27,1%) i Guinea Bissau (24,1%). Aquests percentatges tan elevats a determinats països africans podrien estar relacionats amb projectes de cooperació internacional, activitats empresarials específiques o fins i tot missions religioses que han establert comunitats estables al llarg del temps.
Els experts assenyalen que aquestes concentracions en llocs menys habituals "revelen l’existència de xarxes migratòries específiques i canals de mobilitat que s’han desenvolupat per raons històriques, professionals o humanitàries particulars".
