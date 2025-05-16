El centre comercial, convertit en una galeria d’art
Guissona va inaugurar ahir la quarta edició de la Mostra d’Art, que ha convertit el centre comercial en una galeria d’art ocupant aparadors de comerços tancats. En total es poden veure dotze manifestacions artístiques d’artistes com Roser Sàrries, Olga Cortadelles i Alba Cuñé i centres educatius i culturals. El tret de sortida va arribar a la tarda, amb una performance de pintura corporal de l’artista Carlota Herebia i un itinerari comentat per les intervencions artístiques. La regidora de Cultura, Festes, i Turisme, Agnès Pla, va destacar que “donem vida al centre comercial visibilitzant art i locals en desús”.
La Mostra d’Art acabarà el 13 de juny amb el nou concurs de música jove Guissona Sona. En el marc de la mostra, demà se celebrarà l’11 edició del Concurs de Pintura Ràpida Josep Maria Grau Pujol i el dia 23 obrirà DonART, impulsat pel Museu de Guissona, que oferirà una reflexió feminista sobre la dona i la perspectiva de gènere a través de quatre obres.