Cinquanta tractors per homenatjar Sant Isidre
Celebració amb tractorada i quatre carretes engalanades. La desfilada acaba al pavelló amb un dinar per a 200 comensals
Mig centenar de tractors procedents de tota la comarca de la Segarra i fins i tot de la Panadella i de Santa Coloma de Queralt van desfilar ahir al migdia pel centre històric de Cervera en els Tres Tombs que els agricultors brinden cada any al seu patró, Sant Isidre. Entre els vehicles hi havia un Fordson de l’any 1949, entre altres autèntiques peces de museu. També hi havia quatre carretes engalanades, el doble respecte a l’edició passada. El primer premi, de 350 euros, va ser per a una carreta amb eines antigues del camp amb el nom Eines de l’avi, d’un col·lectiu de Granyena de Segarra i Vilagrasseta. El segon premi, dotat amb 250 euros, va ser per a Les lleis ramaderes, de Ramon Guitart, una carreta reivindicativa per criticar que les lleis ofeguen els ramaders mentre que per a la fauna salvatge, que destrossa els camps, no hi ha cap llei. Va completar el podi No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat, de Xavier Joan, amb dos mostres de blat afectats per la pedra i el foc i que va guanyar 200 euros. La quarta posició va ser per a Tothom ens fot llenya, de Martí Collado, una carreta plena de llenya que es va emportar 50 euros.
El recorregut va culminar al pavelló polivalent, on es va celebrar un dinar popular amb l’assistència de 200 comensals. La festa de Sant Isidre de Cervera està molt arrelada a la comarca de la Segarra. Els actes van començar amb esmorzar i missa.