PROJECTE
Demanen adaptar l’atenció a discapacitats en zones rurals
Les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat que viuen en zones rurals i de muntanya de Lleida tenen sovint dificultats per accedir a serveis socials a causa de les característiques del territori i a la dispersió de la seua població. La Federació Allem, formada per divuit entitats del sector social, ha identificat 131 persones en situació de vulnerabilitat que pateixen solitud no desitjada a les comarques de la Segarra, la Noguera, les Garrigues, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran. En el marc del projecte Som Rurals-Som de Muntanya, un equip de setze tècnics ha acompanyat en els últims dos anys quaranta-una d’aquestes persones, amb la finalitat d’ajudar-los a guanyar autonomia i qualitat de vida en àmbits com la salut, l’habitatge i les activitats socials. Els resultats positius del projecte evidencien la necessitat de crear un rol professional que tingui en compte la realitat del territori per a una atenció integral.