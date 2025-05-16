SUCCESSOS
La Generalitat es personarà com a acusació particular en el cas de la menor tutelada
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, anuncia una “profunda transformació” de la DGAIA. Obren una investigació pel cas d’abusos sexuals a la nena i accions correctives
La Generalitat es personarà com a acusació particular en el cas dels abusos sexuals detectats a una menor de 12 anys tutelada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) entre 2020 i 2022. La menor va ser la principal víctima d’una trama de prostitució i pederàstia. Així ho va avançar la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que va expressar a Balaguer el “rotund rebuig” davant d’uns fets que va qualificar “de terribles i inacceptables” i va confirmar l’obertura d’un expedient informatiu per avaluar tots els protocols i evitar que situacions similars es repeteixin. “Hem d’assegurar-nos que fets com aquests no tornin a passar mai més”, va afirmar la consellera, que va sol·licitar comparèixer voluntàriament al Parlament per donar explicacions i detallar les accions correctives que s’implementaran en la gestió de la DGAIA. Va avançar que el departament presentarà pròximament un pla de transformació integral per a aquest organisme de guarda i custòdia de menors, en el qual es treballa des de fa setmanes. “És evident que la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència necessita una transformació profunda” i va subratllar que el seu departament ha estat el primer a impulsar canvis en el lideratge d’aquesta direcció per iniciar una nova etapa. La titular de Drets Socials va recordar el compromís del Govern per lluitar contra la violència sexual infantil i va destacar el desplegament del model Barnahus, amb 14 centres a Catalunya. Així mateix, es va referir a l’acció de la DGAIA en temes de contractació entre 2016 i 2020, i va recordar que es va sol·licitar una auditoria completa “per identificar totes les accions correctives”. La direcció General d’Atenció a la Infància es troba sota investigació de l’Oficina Antifrau per prestacions a extutelats, un assumpte que, segons Martínez Bravo, també formarà part del pla de transformació integral. Va posar en relleu “el treball de centenars de serveis públics que treballen incansablement” per protegir els nens, tant des de les administracions com des de les entitats del tercer sector. Va fer una crida a la prudència per evitar la revictimització dels menors afectats, insistint en la necessitat de vetllar per l’interès de la menor.
Aquest cas ha causat commoció a Catalunya igual que ho va fer el 2013 el del pederasta de Castelldans acusat d’abusar sexualment durant 15 anys d’almenys 5 menors tutelats per la Generalitat i la DGAIA tampoc va detectar l’activitat del depredador sexual.
PSC, ERC i comuns van pactar crear una comissió d’investigació sobre l’activitat de la DGAIA des del 2011. Junts i PPC en van reclamar una altra i el síndic de greuges va demanar una investigació.
Atenció per a 150 professionals de l’àmbit social
El monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, va acollir ahir una jornada de Serveis Socials, en la qual van participar 150 professionals del sector de les comarques de Lleida, centrada en la cura dels professionals. La consellera va ser l’encarregada d’inaugurar l’acte, organitzat pel consell de la Noguera. Així mateix, Martínez Bravo va visitar Balaguer, on va poder conèixer el treball que desenvolupen entitats com Càritas o Creu Roja, o el conveni Sensellarisme de la Paeria i el consell, així com el contracte programa que atén persones de Balaguer i la Noguera.