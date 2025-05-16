Guixers, un repartiment equitatiu de pans entre totes les cases
Els que sobren després de la cerimònia es distribueixen a parts iguals entre les famílies
Guixers va mantenir viva una vegada més la setmana passada una de les seues tradicions que uneix fe, comunitat i simbolisme: el repartiment del pa entre els veïns de les set parròquies del terme que participen en la cerimònia de benedicció del municipi. La litúrgia “se celebra principalment a les parròquies de Vilamantells, Santa Creu dels Ullers i la Corriu, que és on també es reparteixen els pans”, explica l’alcalde, Jordi Selga. Explica també que aquest costum manté la connotació religiosa ja que antigament es repartia el panís per elaborar el pa com a símbol de la distribució equitativa de la riquesa entre els veïns i es beneïa el terme per demanar protecció, especialment contra les inclemències del temps com tempestes o sequeres. Una de les curiositats d’aquesta festa a la parròquia de Vilamantells és que els pans que no es distribueixen durant la cerimònia es reparteixen a parts iguals entre les dotze cases del poble. “Totes les cases han de tenir la mateixa quantitat de pa sobrant i, si en falta algun, se’n trosseja un a parts iguals”, va dir. Així, el pa es converteix en metàfora d’equitat, col·laboració i arrelament. Des de la muntanya de la Codó, autèntic mirador de la vall de Lord, es va fer el dijous dia 8 la celebració de l’Aplec de la Santa Creu de Maig, que va reunir desenes de veïns de les set parròquies de Guixers i de l’associació de Micropobles de Catalunya en una jornada de devoció religiosa, simbolisme ancestral i un fort esperit comunitari que connecta a les diferents generacions en aquests pobles del Solsonès.