La premsa de proximitat, garantia de pluralitat i veracitat
La premsa de proximitat va ser el tema sobre que el va dissertar la subdirectora de SEGRE, Anna Gómez, en les Aules d’Extensió Universitària de Guissona. La periodista va assegurar que mitjans com SEGRE són els que donen garantia de pluralitat i veracitat a les informacions i que són un important instrument per fer front a les notícies falses o falòrnies tan habituals a les xarxes socials. També va incidir en el seu paper vital per defensar i donar veu al territori.