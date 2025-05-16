Proposen convertir un antic corral en el nou local social
L’ajuntament de Montornès de Segarra vol convertir un antic corral municipal en un nou local social. Es tracta d’un edifici ubicat al carrer Major, just al costat del mirador. L’alcalde, Dionís Oña, va explicar que volen que sigui un local adequat a les necessitats actuals, que serveixi com a refugi climàtic i que sigui accessible. En aquest sentit, han projectat una sala multidisciplinària on hi haurà un espai de biblioteca i també per poder portar a terme diferents activitats com gimnàstica o jocs de taula. En cas de pluja, també podrà acollir el ball de festa major que se celebra a finals d’agost. Aquesta actuació tindrà un cost de 360.000 euros que es finançaran a través d’ajuts del PUOSC.
Actualment, els veïns utilitzen l’edifici de les antigues escoles com a local social. El primer edil va explicar que per la seua gran envergadura no pot funcionar com a refugi climàtic, ja que a l’hivern és molt difícil d’escalfar. A més, Oña va recordar que l’edifici noucentista, que es va construir amb el llegat de Josep Balcells, “és un edifici catalogat i en aquests moments no li estem donant l’ús adequat”. Va apuntar que, en un futur, la intenció és convertir-lo en un espai museístic que pugui servir com a reclam turístic.