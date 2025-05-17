Festival Vall d’Acordions a la Col·legiata de Sant Pere en Àger
Reforcen vincles històrics amb Àger
La Col·legiata de Sant Pere d’Àger acull aquesta tarda a partir de les quatre la tercera edició del Festival Vall d’Acordions, una jornada dedicada a la música tradicional. La jornada comptarà amb un taller d’acordió de nivell mig conduït pel prestigiós músic Marc del Pino i que serà obert a tots els aficionats a la música i instrumentistes. A partir de les set de la tarda la música prendrà protagonisme amb els concerts i balls folks de la mà de Flowk i Folkimanxa.
D’altra banda, mig centenar de veïns dels pobles de Montmajor, al Berguedà, i Navès, al Solsonès, van visitar aquesta setmana Àger per reforçar els seus vincles històrics. El motiu principal de la visita va ser la figura d’Arnau Mir de Tost i Arsenda d’Àger, nobles vinculats a la fundació de l’ermita de la Mare de Déu de la Torreta, ubicada a Montmajor, en una zona limítrofa amb Navès. El 1997, es van trobar a l’esmentada ermita pergamins que van revelar l’aportació de terra santa i relíquies per part dels nobles per consagrar el temple.
Durant la jornada, els veïns de tots dos municipis van poder visitar el sarcòfag d’Arnau Mir de Tost.