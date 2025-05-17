Inícien es òbres dera caudèra de biomassa de Naut AranCauharà bastisses publiques e carrèrs
Es òbres entara creacion deth District Heating de Salardú, eth sistèma de calor compartit que cauharà equipaments publics damb biomassa extrèta des bòsqui dera Val, a començat aguesta setmana. En concrèt, s’a iniciat era sala de caudères, que se plaçarà ath cant deth parcatge dera carretèra C-28, ath costat der edifici dera brigada municipau. Ei previst qu’enes pròplèus dies comence a desplegar-se eth hilat de tuèus que connectarà era centrau termica damb era sala polivalenta, era piscina municipau, era escòla Ruda, er ajuntametn e es rampes calefactades, entre d’auti equipaments dera localitat de Salardú. En un futur s’ampliarà entà connectar tanben damb era bastissa deth Centre Civic e Sociau. Es caudères, damb 1.200 kW de poténcia, foncionaràn damb astèra procedenta des trabalhs de neteja des bòsqui d’Aran, gràcies a un convèni damb eth Conselh. Açò supausarà un considerable estauviament respècte ath gasòil e electricitat qu’eth municipi consumís actuauments en iuèrn. Eth baile, César Ruiz-Canela, diguec que “èm tanplan illusionadi peth començament d’aguestes actuacions, que s’emmarquen laguens des nòstes politiques de sostenibilitat”.