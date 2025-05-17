Turull: "El de Salvador Illa és el govern de ningú perquè l'únic que vol és no molestar Sánchez ni el PSOE"
Des d'Isona, Junts exigeix negociar el finançament de forma bilateral i es pregunta "a quin costat de la taula s'asseurà Illa"
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver convertit el seu executiu "en el govern de ningú perquè la seva prioritat és no molestar Sánchez ni el PSOE". Durant un acte de partit a Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), Turull ha opinat que en el govern socialista "no hi ha gestió ni hi ha ambició" i que Junts vol esdevenir una "alternativa" que generi esperança, faci propostes "clares" i defensi les classes mitjanes de "l'infern fiscal que el govern Illa, amb els comuns, vol aplicar". A més, Turull ha replicat al conseller Dalmau que el sistema de finançament per Catalunya s'ha de negociar de forma bilateral amb l'Estat i s'ha preguntat "a quin cantó de la taula seurà Illa".
Junts per Catalunya ha celebrat aquest dissabte al migdia un acte a Isona i Conca Dellà per valorar el primer any des de les eleccions al Parlament i la tasca del govern de Salvador Illa. "El balanç que en fem és que, lluny de dir que és el govern de tothom, ha acabat sent el govern absolutament de ningú, perquè la seva prioritat és no molestar Sánchez ni el PSOE", ha afirmat Turull.
"De ningú vol dir que no hi ha un president de la Generalitat que defensi la gent que cada dia es queda atrapada a Rodalies o que calla quan els nostres diputats a Madrid defensen tenir més eines i instruments de decisió per Catalunya o quan l'Estat anuncia que les inversions a Catalunya baixen en picat. Ell calla i mai nou diu res, i deixa abandonats grans parts del territori com el Pirineu", ha afegit el secretari general de Junts.
Segons Turull, l'executiu socialista de Salvador Illa s'ha convertit en "un govern que és la cadira per la cadira i el poder pel poder". A més, ha retret al president del Govern que "no té pressupostos, no n'encerta ni una, canvia les regles del joc a mitja partida i això fa que molta gent se n'estigui d'invertir a Catalunya, i ha fet un espectacle amb la taxa turística".
El secretari general de Junts ha insistit que "no hi ha gestió, ni hi ha ambició, i això és molt perjudicials pels ciutadans de Catalunya". Per això, ha erigit Junts en l'alternativa amb la voluntat de "generar esperança als ciutadans, que hi ha algú que pateix per ells i se'n cuida, que fa propostes clares i que defensa les classes mitjanes de l'increment i de l'infern fiscal que el govern Illa, amb els comuns, els volen aplicar", ha afegit.
Turull exigeix una negociació bilateral pel finançament
D'altra banda, Turull ha recordat al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que hi ha un acord del PSOE amb Junts i ERC perquè la negociació del sistema de finançament sigui "bilateral" i que Junts no vol que es tracti "ni a la reunió de presidents ni al Consell de Política Fiscal i Financera".
"Volem una negociació bilateral. Nosaltres l'hem de tractar a la taula de negociació de Suïssa i el que no sabem és a quin cantó seurà Illa, perquè també calla en això. Calla en tot, tot el que es tracta de defensar els catalans. Actua amb la lògica de no molestar Pedro Sánchez", ha reiterat.
Junts acusa Illa d'estar només "enfocat a l'àrea metropolitana"
Per la seva banda, la diputada i alcaldessa d'Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella, ha recordat que Junts va ser la força més votada a la demarcació de Lleida en les últimes eleccions al Parlament, on va obtenir cinc diputats i es va quedar "molt a prop del sisè", i es va imposar en 201 dels 231 municipis. Segons Abella, "es confirma que l'única força disposada a defensar els interessos de tots els municipis de Catalunya, per petits que siguin, és Junts" perquè el de Salvador Illa, ha dit, és "un govern enfocat a l'àrea metropolitana que deixa abandonada la demarcació de Lleida".
En aquest sentit, la diputada ha lamentat que s'ha vist que "les promeses en campanya veiem que només eren fum" i n'ha posat d'exemple la manca d'impuls del polígon de Torreblanca o la nova presó de Ponent. A més, Abella, ha retret al PSC que el Pallars es quedés sense l'helicòpter del SEM o que n'hagi licitat la segona fase de Comiols o materialitzat la regió d'emergències del Pirineu.
La també alcaldessa d'Isona i Conca Dellà també ha retret al Govern que no hagi avançat en els tràmits que han de permetre omplir al 100% el pantà de l'Albagés, que el circuit de Bellpuig "hagi tancat d'un dia per l'altre" o que el conseller Ordeig hagi fet "un abandonament de funcions total, agafant compromisos amb el territori i amb les organitzacions agràries".
Tot plegat és un exemple, segons Abella, que "pel govern del PSC, Lleida i el Pirineu som territoris de segona" i "és el que passa quan governes per la cadira i no per tot el país, i quan treus la calculadora de vots". La diputada ha insistit que Junts és "l'alternativa" perquè creu en "la viabilitat del país" i que cal treballar "de punta a punta per tot Catalunya".
A l'acte a Isona també hi ha assistit la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, el president de la vegueria de l'Alt Pirineu Ricard Pérez, i els diputats per Lleida Jordi Fàbrega, Ignasi Prat i Rosa Jové, entre altres representants de la formació a la demarcació de Lleida.