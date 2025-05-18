CERTÀMENS
La reivindicació ramadera marca la fira de Sant Isidre de Solsona
Sense mostra de boví
Solsona va obrir ahir la 72 edició de la Fira de Sant Isidre marcada enguany per la reivindicació ramadera, que clama per una millor gestió de la fauna salvatge arran d’un brot de tuberculosi que ha afectat algunes explotacions de la comarca del Solsonès. El grup de Sanejament de Boví del Solsonès va reclamar a la directora general d’Agricultura, Rosa Altisent, encarregada d’inaugurar el certamen, mesures urgents contra la fauna salvatge. Malgrat l’absència de vaques, el certamen compta amb una mostra de cabres, ovelles i cavalls, i a l’espai en el qual sempre s’ubicaven les vaques es van penjar pancartes en les quals es podia llegir “més cabres, menys cabrons”, o “la nostra fi, la vostra fam”. Els ramaders van demanar que es declari l’emergència sanitària a les zones forestals, analitzar la problemàtica i mesures. Mentrestant, la fira va congregar ahir centenars de visitants que van participar en els tallers, les jornades tècniques i activitats culturals i gastronòmiques.
Així mateix, el vicepresident del patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va entregar els premis del concurs organitzat per l’Associació d’Empreses del Solsonès, que va recaure en un estudi per combatre les plagues a les pomeres de la jove Cèlia Colell.