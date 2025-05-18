HABITATGE
Residències de les Borges i Juneda superen les 150 sol·licituds de plaça en llista d’espera
La capital de les Garrigues acull una iniciativa per buscar solucions i presentar models d’habitatge alternatius per a la gent gran. Insten a “dignificar” el treball dels professionals de les cures
Les residències per a gent gran L’Onada de les Borges Blanques i la municipal i l’Anunciata de Juneda registren almenys 150 sol·licituds en llista d’espera (algunes de les quals són del mateix peticionari) per aconseguir una plaça. Els tres equipaments disposen d’un total de 174 places, xifra que posa en relleu l’escassetat de lloc davant la demanda actual i futura. D’aquesta forma, hi ha casos en què el temps d’espera per accedir a una plaça pot arribar a l’any i mig. Una problemàtica que també afecta els centres de dia. Així es va exposar ahir en la Jornada d’Habitatge per a la Gent Gran que va tenir lloc a la Sala Maria Lois de la capital de les Garrigues, la comarca amb la població més envellida de la demarcació de Lleida i la quarta de Catalunya. Concretament, la població local amb 65 anys o més representa el 25,78%, sis punts més que la mitjana catalana, i es preveu que en vint anys el percentatge pugui superar el 33%.
“Hi ha d’haver residències però també complements. La gent gran d’avui dia vol que se li respectin les preferències, adaptant-se al seu moment vital,” va indicar Teresa Garsaball, directora de l’Àrea de Drets Socials i Igualtat del Consell Comarcal de les Garrigues, que va presentar la diagnosi del territori lleidatà en aquest àmbit.
En aquest sentit, la jornada va tenir lloc arran de la iniciativa d’un grup de persones grans de la comarca, entre les quals Teresa Pelegrí, que van expressar també la necessitat d’ampliar l’oferta residencial pública i de donar a conèixer models d’habitatge alternatius per afrontar la vellesa. “La falta de places provoca els desplaçaments de persones a altres equipaments, i això genera distanciament entre familiars”, va dir Pelegrí.
Un dels models alternatius que es van presentar ahir va ser l’Era del Mussol de Maldà, una cooperativa d’habitatge intergeneracional acompanyat per Repoblem. Disposa de set unitats de convivència i espais comunitaris (cuina, bugaderia o hort). També es van donar a conèixer altres projectes d’habitatge cooperatiu com Walden XXI, format per un grup de persones d’entre 55 i 70 anys que han rehabilitat un edifici a Sant Feliu de Guíxols. Cada un té el seu habitacle i comparteixen activitats en un gran espai comú. “Acabarem la nostra vida entre amics”, va dir un representant. Un altre lloc per envellir en comunitat que es va presentar va ser Can70 (Sarrià, Barcelona).
Nous projectes per millorar la cura de la gent gran
Lligat a l’habitatge i a la vellesa, un altre dels temes debatuts ahir a les Borges va ser el de les cures a la gent gran. Hi van intervenir representants de la cooperativa La SempreViva, La Mallerenga i de la Xarxa del Dret a la Cura.
Els ponents van instar a dotar de pressupost una política que permeti “desfamiliaritzar” la cura de la gent gran, “sense que això impliqui que la família no vulgui cuidar els seus padrins”, i a “dignificar” el treball de les professionals. Alhora, es va parlar del projecte comunitari Cuidem les Borges, un espai de suport a les persones cuidadores i famílies que vol millorar l’atenció i dignificar les cures a domicili. Assistents amb experiència en residències i en cures van manifestar també que “hem estat vells cuidant vells, i no volem el mateix per als nostres fills. No tenim res en contra de les residències, però el model de convivència ens sembla millor”.