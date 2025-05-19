METEOROLOGIA
De la calor de ple estiu al pla de Lleida a l'avís per fortes pluges i calamarsades
La capital i Alcarràs van arribar aquest diumenge als 30,5º. Avís d’intensa pluja i calamarsades per avui a la tarda a les comarques del nord
El pla de Lleida va arribar aquest diumenge a temperatures de ple estiu, malgrat estar encara a la primavera, amb els termòmetres superant els 30 graus en almenys vuit poblacions, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Lleida capital i Alcarràs van encapçalar el rànquing amb 30,5 graus, seguides de prop per Castellnou de Seana, els Alamús i Torres de Segre, amb 30,3. Seròs va arribar a 30,2 i el Poal i Alfarràs, a 30,1. Així mateix, Golmés i Vallfogona de Balaguer es van quedar molt a prop, amb 29,4 i 29,3, respectivament.
La previsió és seguir amb aquestes temperatures avui al matí, malgrat que a la tarda es preveu un canvi radical, amb avisos d’intenses pluges i fins i tot de calamarsades a part de Lleida. En concret, a la Noguera, els Pallars, el Jussà i el Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Alt Urgell.