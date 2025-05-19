Alerta per temps violent, amb perill 6 sobre 6, al pla de Lleida
Aquest dilluns a la tarda, amb possibles pedregades, ratxes de vent intenses o esclafits
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dilluns un avís per temps violent amb el grau màxim de perill (6/6) que estarà actiu entre les 16:06 i les 18:06 hores al pla de Lleida, especialment a l'Urgell, tot i que també pot afectar la Noguera i la Segarra. Les previsions meteorològiques alerten d'un episodi de forta inestabilitat atmosfèrica que podria generar fenòmens severs en diverses zones del territori català.
Segons informa el Meteocat a través del seu sistema d'avisos (#avisosSMP), durant aquestes dues hores es preveu la possibilitat de calamarsades amb pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, ratxes de vent que podrien superar els 25 metres per segon (90 km/h), així com esclafits i, fins i tot, la formació de tornados o mànegues. Aquest nivell d'alerta, marcat amb color vermell, representa el màxim grau de perillositat en l'escala utilitzada pels serveis meteorològics.