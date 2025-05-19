SUCCESSOS
Ferit greu per un incendi a la Fuliola
Una persona va ser evacuada ahir a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat greu a conseqüència d’un incendi al garatge d’una casa a la Fuliola. Les flames van cremar un vehicle, una motocicleta i altres materials, però van quedar confinades al local i no es van arribar a propagar a l’habitatge.
Concretament, els serveis d’emergències van rebre a les 14.33 hores l’avís d’un incendi que afectava el garatge d’una casa ubicada al carrer Raval del municipi de l’Urgell.
Un total de set dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc. Els efectius del cos van poder estabilitzar les flames a les 15.21 hores i van fer treballs per comprovar la seguretat de l’estructura i de ventilació.
El SEM, per la seua part, va activar una unitat terrestre per evacuar la persona afectada a l’hospital.