L’Ateneu compleix la primera dècada
L’entitat social i cultural va nàixer a la Seu amb quinze socis i ara en suma més de 200. Les famílies impulsen l’Ateneu Xic, amb activitats per donar més presència a nens i joves
L’Alt Urgell compta des de fa una dècada amb un centre social autogestionat actualment per més de 200 socis que serveix com a espai de reunió i que aglutina entitats i col·lectius que treballen en favor de la transformació social. Es tracta de l’Ateneu de l’Alt Urgell, ubicat al número 6 del carrer Capdevila de la Seu, en ple centre històric, i que el cap de setmana va estar de celebració per celebrar els seus primers 10 anys de vida. Sens dubte, gran part de la població el coneix com un espai de creació cultural i un punt molt important de socialització.
Ho destaca la seua presidenta, Eva Múrcia, que assegura que “són molts els nouvinguts a la Seu o a la comarca que troben en el nostre espai una manera d’encaixar entre la població i d’integrar-se d’una forma còmoda”.
L’Ateneu organitza des dels seus inicis i de manera mensual activitats culturals molt variades. Entre les que tenen una acceptació més gran i que estan més consolidades destaca l’Ateneu Muntanya, amb cicles de conferències que presenten viatges o activitats de senderisme, entre d’altres, o la iniciativa Tastem Territori, amb xarrades per descobrir artesans de quilòmetre 0.
L’entitat treballa des de fa uns mesos per disposar d’un espai específic per als joves i els nens dins del mateix local de l’Ateneu. Actualment suma una quinzena de menors, amb la voluntat d’ampliar la xifra. Els petits compten amb una programació estable d’activitats.
Múrcia recorda els inicis de l’entitat, quan “un grup de tot just 15 estudiants que tornaven a la Seu van decidir formar l’Ateneu com a espai autogestionat després de durs mesos de treball d’adequació”.