RESIDUS
El porta a porta parcial a tot l’Urgell, al juny
La recollida d’escombraries porta a porta parcial (per a la fraccions d’orgànica i la no reciclable o resta) arribarà a tot l’Urgell a partir de juny. Entre els dies 3 i 10 s’incorporaran els pobles encara pendents a la Vall del Corb. El president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va explicar que, amb la incorporació de la Vall del Corb, a partir del dia 11 de juny a tota la comarca es recolliran els residus amb aquest sistema porta a porta parcial. Precisament, aquest divendres tindrà lloc la reunió informativa i entrega d’equips de reciclatge a Belianes i dissabte, a Preixana.
Quant a les dades de la recollida de residus porta a porta parcial, la mitjana dels últims quatre mesos a Tàrrega és d’un índex del 82,47% de reciclatge i a la resta de municipis se situa entre un 80 i un 90% de reciclatge.