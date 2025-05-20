Purins del Baix Cinca per fabricar combustible d’aviació a Terol a càrrec d'una multinacional
Solarig preveu produir hidrocarburs amb “CO2 biogènic” generat a Saidí, Alcolea i Penyalba
El catàleg de línies de negoci que, almenys sobre el paper, està generant la descomunal concentració de granges de porcs de les comarques de la Franja sembla no tenir límit, com la cabanya, que, amb capacitat per a 731.261 caps al Baix Cinca i 742.812 a la Llitera segons les últimes dades del Govern d’Aragó, ja supera de manera folgada els 30 animals per habitant.
L’última proposta, que se suma a altres com la fabricació industrial d’anticoagulants i una allau de plantes de biogàs i de biometà, consisteix a produir combustible per a avions a partir dels purins de porcs criats en aquestes quadres, principalment a la ribera del Cinca.
Dos de les plantes de biogàs projectades en aquesta zona per l’empresa madrilenya Solarig, una a Alcolea de Cinca i l’altra a Saidí, i una més a Penyalba, formen part del projecte Turboleta, amb el qual aquesta companyia, una multinacional que té com a aliats financers entitats com el fons Alantra i Banca March, projecta fabricar anualment a Terol 81.700 tones de SAF (fuel sostenible per a aviació, per les sigles en anglès).
La producció equivaldria a 1.900 barrils diaris, encara que en funció del subministrament elèctric podria arribar fins als 2.500 al dia i, d’aquesta manera, superar les 107.000 tones a l’any.
Aquest muntatge, amb una inversió prevista de 1.050 milions d’euros, inclou, a més de la fàbrica de fuel de Platea, la plataforma logística de Terol, la construcció de plantes fotovoltaiques i eòliques a Corbalán, Sedrilles, El Pobo i Villalba Baixa per tal de garatizar el subministrament elèctric, i sis plantes de producció de biogàs i biometà a Alcolea de Cinca, Penyalba, Saidí, Casp, Tauste i Alfambra.
Així, el projecte consisteix a “produir combustible sostenible per a aviació a partir d’una ruta híbrida que combina el biometà i CO2 biogènic produït a les plantes de biogàs” per “produir gas de síntesi, que posteriorment és processat per formar cadenes d’hidrocarburs, les quals són finalment fraccionades per sintetitzar” el fuel que cremaran els avions.
La documentació del projecte preveu que la planta d’Alcolea generi el gas equivalent a 100 gwh (gigawatts hora, milions de quilowatts) i les de Saidí i Penyalba, 145 cada una.
Les tres plantes desenvoluparan el mateix procés de fabricació de biogàs a base de tractar purins, fems i palla mitjançant un sistema de digestió anaeròbia (sense oxigen) per, després, separar el metà del carboni de part d’aquesta producció. Tant el biogàs com el metà es destinaran al seu consum com a gasos mentre que el carboni es liquarà per a comercialitzar-lo.
Per la seua banda, el Govern d’Aragó ha declarat el projecte “d’interès autonòmic” i “prioritari per al desenvolupament econòmic”.
La DGA tomba un parc solar a l’afectar l’Aragó i Catalunya
La conselleria de Presidència, Economia i Justícia del Govern d’Aragó ha denegat els permisos per construir un parc solar en unes parcel·les pendents de transformar en regadiu a la zona alta del Canal d’Aragó i Catalunya perquè havia d’impossibilitar el seu desenvolupament. Es tracta del parc Marcela, promogut per Desarrollos del Mosco, una filial del grup Atalaya, i que havia de desenvolupar una potència d’un mw (megawatt, mil quilowatts) als termes municipals d’Estadella i de Fonts amb la instal·lació de 2.280 mòduls solars sobre una superfície de 3,72 hectàrees.
La instal·lació “resulta incompatible” amb la normativa autonòmica sobre el desplegament de les energies de fonts renovables, al “trobar-se la instal·lació ubicada en unes parcel·les considerades de regadiu dins de l’àmbit del Canal d’Aragó i Catalunya”, resol l’administració, que li denega l’autorització administrativa i la de construcció.
Sant Esteve assegura el subministrament dels serveis
L’ajuntament de Sant Esteve de Llitera ha licitat la instal·lació de tres blocs de plaques solars a altres edificis municipals que “li permetran ser pràcticament autosuficient en matèria energètica” pel que fa als seus serveis.
Així, el projecte, que està finançat al cent per cent pel programa DUS 5000 de l’IDAE (Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic), té un pressupost de 137.798,52 euros, sense incloure la redacció del projecte ni la direcció de l’obra. Els treballs, adjudicats a Mantenimiento y Operación de Infraestructuras SL, amb un termini d’execució de cinc mesos, inclouen un panell de 30 mòduls a la coberta de l’escola i dos de 18 al local social i la piscina, tots amb bateries i inversors. “Fa ja temps que l’ajuntament treballa per fer sostenibles energèticament les instal·lacions municipals i per reduir al màxim la factura elèctrica”, va assegurar l’alcalde de Sant Esteve, Fernando Sabés.
Candasnos, també a la llista de plantes de biogàs
Glyde Energy ha llançat a Candasnos el novè projecte de plantes de biogàs del Baix Cinca, que se suma als anunciats per a Bellver de Cinca i Penyalba i les dos per municipis de Saidí, d’Alcolea i de Fraga.
Així, segons el projecte, que es troba en fase de consulta pública, tindrà capacitat per processar 184.500 tones anuals de fems, purins i altres residus ramaders.