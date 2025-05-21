Amiant a Lleida: milers de tones sobre els caps i sota els peus
El cost de la retirada d'aquest material prohibit s’estima entre 25 i 30 euros per metre quadrat
La prohibició total de l’amiant i de productes que en contenen com el fibrociment va arribar a Espanya l’any 2001. Tanmateix, aleshores estava ja molt estès en tota mena de construccions atesos el baix cost i l’alta resistència. Més de dos dècades després de la prohibició, les dades de la Generalitat apunten a l’existència de fibrociment en 34.289 cobertes d’edificacions distribuïdes entre gairebé tots els municipis lleidatans. Fins al mes d’abril passat, l’administració catalana tenia constància de la presència d’aquest material en 220 dels 231 municipis de les comarques de Lleida. Foradada, Oliola, Ivorra i Abella de la Conca lideren el rànquing de Catalunya de quilos d’amiant a les teulades per habitant, segons les dades del Govern, que apunten que Lleida capital en té més de 9.000 tones.
Les estimacions del Govern apunten a més de 160.000 tones d’aquest material tòxic només en edificacions de les comarques de Lleida. Tanmateix, la construcció de teulades no és l’únic ús que ha tingut. El fibrociment és també present a les canonades de la xarxa d’aigua potable de nombrosos municipis lleidatans. A Lleida ciutat, l’ajuntament estima que aquest material es troba en el divuit per cent de la xarxa municipal. Moltes de les obres que plantegen actualment els consistoris per millorar el proveïment de boca inclouen treballs per retirar conduccions de fibrociment.
La retirada d’aquest material avança a poc a poc per l’elevat cost
Si el baix cost del fibrociment va disparar-ne l’ús durant la segona meitat del segle passat, ara la retirada avança a poc a poc perquè resulta car retirar-lo i gestionar aquest residu en condicions de seguretat. El cost de fer-ho s’estima entre 25 i 30 euros per metre quadrat. La Generalitat va elaborar el 2023 un pla per erradicar-lo completament per a l’any 2032, acompanyat d’una línia de subvencions per fomentar la retirada en edificis.