Cal Sant, en versió teatralitzada
El nou grup de teatre El Sindicat s’estrena amb una representació que recorre amb to humorístic totes les sales d’aquesta antiga casa. La primera representació, l’1 de juny
Ivars d’Urgell torna a tenir un grup de teatre després de la creació d’El Sindicat, que puja a l’escenari amb una proposta singular i carregada d’història: visites teatralitzades a l’emblemàtic edifici de Cal Sant. La direcció artística del projecte va a càrrec de Dúnia Carulla, que va remarcar que la iniciativa naix de la voluntat de donar vida cultural a un espai tan simbòlic com aquesta antiga casa, recentment adquirida per l’ajuntament.
L’obra es representarà amb un enfocament còmic i en clau de farsa, encara que basada en fets històrics. “El més semblant a la realitat és pura coincidència”, fa broma la directora.
La història arranca amb l’arribada d’un marquès provinent de l’Empordà, el marquès de Cruïlles, el 1777, al casar-se amb una descendent de la família Segarra d’Ivars, i des d’allà es recorren diferents etapes històriques i personatges vinculats a la casa. L’obra discorre per les diferents sales de l’edifici, la qual cosa permet una experiència immersiva i dinàmica per als espectadors.
Les representacions començaran l’1 de juny i es prolongaran durant tot l’estiu, fins a principis d’octubre, amb funcions el primer diumenge de cada mes. El format permetrà grups reduïts per assegurar una visita íntima i personalitzada, amb sessions tant al matí com a la tarda.
Les entrades seran limitades i es podran adquirir a partir de dilluns vinent, de 7 a 9, a l’edifici de La Sala i a través del correu duniart77@gmail.com. El projecte està obert a qualsevol que vulgui descobrir aquesta joia patrimonial des d’una perspectiva original i divertida.
L’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, va valorar molt positivament la iniciativa, destacant-ne la dimensió cultural i emocional per al poble. “A més, suposa recuperar un grup de teatre que portava anys inactiu, una llavor que havia quedat adormida i que ara torna a germinar”, va remarcar.
