La Cursa de la Bassella espera 400 atletes
Miralcamp Runners celebrarà el diumenge 25 de maig una nova edició de l’esperada Cursa de la Bassella, una cita esportiva ja consolidada al calendari de les Terres de Lleida. En la vuitena edició, s’espera la participació d’uns 400 corredors i passejants, que podran elegir entre dos recorreguts competitius de 5 i 10 quilòmetres, a més d’una caminada popular de 5. La sortida i l’arribada seran a la plaça Sant Jaume, epicentre de l’esdeveniment, que arrancarà a dos quarts de deu del matí. El recorregut discorre en un 80 per cent per camins de terra i només un 20 per cent per asfalt. L’euro solidari de cada inscripció es destinarà aquest any a Down Lleida.