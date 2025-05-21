BOSCOS
Formen a Alinyà en la gestió de boscos
La Fundació Catalunya La Pedrera i Integra Pirineus impulsen per segon any la formació com a peó forestal a la muntanya d’Alinyà. El curs s’emmarca en el projecte Bio For Piri, que té per objectiu reduir el risc de grans incendis forestals al Pirineu a través d’una gestió dels seus boscos. Amb una durada de sis setmanes, el projecte compta per primera vegada amb presència femenina.
Hi participen un grup d’alumnes de vuit homes i una dona que aprenen a desenvolupar tasques forestals i a utilitzar equips professionals per desbrossar i la motoserra. Recupera la gestió dels boscos, desatesos amb l’abandó rural, ajuda a prevenir grans incendis forestals i ofereix una oportunitat de desenvolupament econòmic i inserció laboral a zones rurals en procés de despoblació, segons destaquen des de la Pedrera.