Més de mig segle de cassoles
A la festa major, que inclourà la Trobada Gegantera i la Fira de la Camamilla i Tractors
Linyola celebrarà les seues festes de maig des d’aquest divendres 23 al dilluns 26 amb més d’una trentena d’activitats dirigides a tots els públics. La festivitat arrancarà amb la tradicional cassolada, que aquest any arriba a la 51 edició, en la qual unes 700 persones degustaran les emblemàtiques cassoles al pavelló, després de ser cuinades a la plaça Planell a partir de les quatre de la tarda. L’esdeveniment comptarà amb l’acompanyament de la batucada de l’Escola de Música de Linyola. Durant el cap de setmana, destaquen actes com la Fira de la Camamilla i l’exhibició de tractors antics. Participaran 75 vehicles en una jornada que inclourà una gimcana matinal i una demostració de força entre tractors i cotxes. La fira comptarà també amb parades de productes tradicionals i plantes aromàtiques. A la tarda se celebrarà la primera edició de l’Escalanifi Júnior, una versió infantil del popular concurs local, que farà pujar a l’escenari uns 80 joves i petits. Dissabte destaca una concentració de gegants i capgrossos a càrrec de Gratali, amb la participació de set colles convidades i la celebració dels 18 anys dels gegants joves. L’alcalde, Xavier Alís, va destacar la gran implicació de les entitats locals i la col·laboració ciutadana, claus per mantenir viva la tradició.