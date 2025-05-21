POLÍTICA
Només una candidata opta a presidir ERC al Pirineu
Roser Bombardó presidirà la federació d’ERC al Pirineu al ser l’única candidata a substituir Marian Lamolla, que ha renunciat a repetir. L’assemblea per renovar la direcció republicana al Pirineu se celebrarà dissabte a la Seu d’Urgell i comptarà amb una única candidatura després del tancament del termini per a la presentació de llistes dilluns. Eva Fiter, exdirectora de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran, havia estudiat optar al càrrec però finalment ho ha descartat. Bombardó és alcaldessa de Montellà, va ser directora de Polítiques de Muntanya amb el Govern d’ERC i està alineada amb el sector oficialista del partit. La federació del Pirineu té uns 200 militants. En la majoria de federacions del partit, amb la notable excepció de Barcelona, la candidatura oficialista ha estat única o s’ha imposat a les alternatives.