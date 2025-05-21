La nova rotonda i el carril bici del Palau d'Anglesola, a punt per a l’estrena
El Palau culmina aquesta setmana les obres de pacificació del trànsit, finançades amb fons UE. Desviarà la circulació pesant al polígon industrial
El Palau d’Anglesola obrirà al trànsit a finals d’aquesta setmana la nova rotonda d’entrada al municipi, a l’avinguda Verge de Montserrat en direcció a Mollerussa, així com els nous carrils bici i el tram reformat del carrer Urgell. Es culminen així unes obres de transformació urbana centrades en la mobilitat segura, l’eficiència energètica i la pacificació del trànsit en punts crítics del nucli urbà, tal com va explicar l’alcalde, Francesc Balcells.
L’actuació ha estat possible gràcies a una subvenció europea d’1,5 milions d’euros del programa Next Generation, obtinguda després d’un exigent procés tècnic i burocràtic. “Som dels pocs municipis que no només hem aconseguit entrar, sinó que hem arribat fins al final del projecte”, va remarcar Balcells, que va denunciar les dificultats que afronten els ajuntaments petits per gestionar aquest tipus d’ajuts. “No pot ser que hi hagi fons disponibles i els pobles petits no puguem accedir-hi per una falta de mitjans tècnics”, va afegir.
La rotonda renovada substitueix un punt negre de trànsit identificat i millora significativament la seguretat i la visibilitat. A més, s’ha aprofitat l’obra per renovar la xarxa d’aigua potable eliminant antics tubs de fibrociment i per obrir dos carrils bici d’uns 1,6 km que connecten amb el poliesportiu, la zona escolar i el parc dels Drets de la Infància. És dels primers pobles del Pla a disposar d’aquest tipus de carril.
El carrer Urgell passa a ser de sentit únic, la qual cosa permet guanyar espai per a les bicicletes sense renunciar a zones d’aparcament. “Tot el traçat s’ha pensat per fomentar l’ús de la bicicleta i reduir la velocitat del trànsit, amb guals, passos elevats i nous senyals”, va explicar Balcells. També es desviaran els camions i el trànsit pesant cap al polígon industrial, allunyant-los del nucli urbà.
D’altra banda, Balcells va recordar que tot aquest esforç cobra encara més sentit si es desbloqueja la construcció de la passarel·la projectada sobre l’autovia, que permetria una connexió segura a peu o amb bicicleta amb Mollerussa, un projecte que ha de portar a terme el ministeri de Transports. “Com a poble, hem guanyat moltíssim. No només en infraestructures, sinó en qualitat de vida i en model de futur”, va concloure l’alcalde.