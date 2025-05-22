El centre de bioeconomia s’assegura la continuïtat
Conveni entre la Diputació i l’ajuntament d’Alcarràs
El president de la Diputació, Joan Talarn, i l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, van firmar ahir el conveni per posar en marxa el Centre d’Innovació Transformativa Biohub Lab d’Alcarràs, projecte destinat a potenciar la innovació entorn de l’aprofitament d’excedents de la producció agrícola, ramadera i agroindustrial. Fins ara, aquesta iniciativa funcionava com una prova pilot i ara permetrà consolidar-se com a centre de referència a tota la demarcació.
L’acord s’emmarca dins de l’Ecosistema Territorial d’Innovació Transformativa, vinculat a l’Agenda Compartida Lleida, Terra d’Oportunitats, a càrrec del G10, i suposa un pas endavant per estendre models d’economia circular, digital i sostenible a tot el territori.
Així mateix, manté la connexió amb el BioHub CAT, finestreta única a Catalunya en bioeconomia, i contribueix a la creació de noves empreses.