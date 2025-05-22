Les Borges Blanques detecta 58 habitatges que no paguen la brossa
Les famílies no han rebut mai la factura del servei de la recollida. El consistori valora si reclamar pagaments endarrerits
L’ajuntament de les Borges Blanques ha detectat que un total de 58 llars no han pagat, almenys l’última dècada, el rebut del servei de recollida d’escombraries. Segons va explicar l’alcalde, Josep Farran, “inexplicablement” aquests habitatges no han rebut mai l’esmentat rebut, malgrat comptar amb tots els serveis municipals. El consistori va portar a terme una revisió i actualització del padró de residus, que l’ajuntament ha vinculat al del servei de subministrament d’aigua per detectar possibles irregularitats. L’anomalia afecta habitatges distribuïts en una quinzena de carrers del nucli urbà.
No és la primera vegada que l’ajuntament de les Borges registra aquest tipus de situació. Ja el 2023, es va identificar que les empreses del polígon Les Vedrunes i certs disseminats tampoc havien abonat mai el rebut de la brossa. En aquest cas, el consistori va aprovar les ordenances per al 2024, que van contemplar per primera vegada la imposició de la taxa de recollida de residus a les empreses del polígon. Ara, l’ajuntament està valorant si ha de reclamar els pagaments endarrerits dels últims anys o limitar la regularització als últims quatre rebuts. Actualment a les Borges hi ha registrades 2.859 vivendes. En aquest exercici, al voltant de 2.000 llars han experimentat una pujada en el rebut: per a mil habitatges l’augment ha estat d’11 euros anuals (un 7%) i per a mil més, de 21 euros a l’any (un 12%).