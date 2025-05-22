La Fiscalia de Lleida investiga un presumpte cas de malversació al Conservatori de Cervera
La denúncia d'una funcionària apunta al fraccionament de factures, contractacions indegudes i assetjament laboral
Una funcionària administrativa del Conservatori de Cervera va presentar a finals de setembre de l'any passat una denúncia davant la Fiscalia de Lleida assenyalant presumptes irregularitats com ara el fraccionament de factures, contractacions indegudes, irregularitats en les nòmines i assetjament laboral. Així ho ha confirmat la Paeria de Cervera, que al març va anunciar que volia dissoldre el Patronat de l'Escola de Música i el Conservatori de Cervera adduint "un augment de problemàtiques de gestió" d'aquest organisme autònom municipal i assumir-ne la gestió directa. En un comunicat, el consistori explica que el Canal de Denúncies municipal va rebre una denúncia prèvia al juliol, però que el secretari va concloure que s'havia d'arxivar.
Segons la Paeria, el secretari municipal va emetre la resolució l'11 de maig, un dia abans de la seva jubilació, i concloïa que no existia malversació de fons. Es dona el cas que el secretari de la Paeria de Cervera, Antoni Esqué, va morir el divendres passat.
Davant d'aquests fets, el consistori defensa "respectar el curs de la investigació penal" i detalla que, d'acord amb la legislació vigent, quan hi ha un procediment penal obert, "tota actuació administrativa relacionada ha de quedar suspesa fins que els tribunals emetin una resolució definitiva".
En aquest sentit, el comunicat assenyala que "així se li havia traslladat al secretari des d'alcaldia en diferents ocasions" i que, ara, "i a instància del mateix secretari assumint un error", "se sol·licita deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies l'11 de maig, fins que els fets es puguin aclarir per via judicial".
A més, el consistori expressa la seva preocupació pel fet que "la Fiscalia va sol·licitar informació a l'Ajuntament, concretament al secretari municipal, sense obtenir resposta" i que, posteriorment, en ser consultat per l'alcalde, Jan Pomés, "el secretari va negar haver rebut cap comunicació per part de la Fiscalia".
Davant d'aquesta "contradicció i la manca de col·laboració interna", explica que l'alcalde va designar una advocada assessora a títol personal. Arran de la resolució de l'11 de maig, però, el consistori assegura que l'advocat assessor del secretari va contactar amb la Fiscalia de Lleida en nom del paer en cap "sense comptar amb la seva autorització expressa".
Igualment, assegura el comunicat de la Paeria, "el dijous 15 de maig, el secretari Esqué va contactar telefònicament amb l'advocada de l’alcalde per sol·licitar-li una opinió jurídica i deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies". El consistori es mostra consternat per la mort del secretari i demana respecte i "deixar de banda qualsevol especulació o ús polític del dolor".
El comunicat de la Paeria de Cervera
A causa de l’estat de salut del Sr. Esqué, se li va sol·licitar la seva jubilació en diverses ocasions a partir de finals de desembre de 2024 i fins a la segona setmana de maig. Se li va encarregar a ell mateix que iniciés els tràmits necessaris primer amb l’anunci de la cobertura de la seva plaça per un secretari habilitat i posteriorment amb el Consell Comarcal per sol·licitar un Servei d’Atenció Tècnica (SAT). A partir d’aquestes sol·licituds es generen diverses instàncies destinades a la tramitació de la jubilació:
La primera, el dia 12 de febrer de 2025, amb data de jubilació el 17 de febrer.
La segona, presentada el 21 de març de 2025, amb data de jubilació l’1 d’abril.
La tercera instància, presentada el 9 de maig de 2025, amb data de jubilació el 12 de maig.
Les dos primeres instàncies no van ser tramitades ni materialitzades. Vista la inacció dels tràmits de jubilació des d’Alcaldia es va sol·licitar el 18 de març de 2025 al Consell Comarcal de la Segarra ajuda al SAT i es va informar el Sr. Esqué del tràmits corresponents. Igualment, el dia 10 d’abril de 2025 es va demanar ajuda al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida de com poder procedir per revocar la comissió de serveis del secretari. Finalment, entrada la tercera instància, presentada el 9 de maig de 2025, el dia 12 de maig el Sr. Esqué va teletreballar i va acabar el dia sense presentar ni signar l’acta de cessament.
2. Així mateix, és necessari informar sobre determinats assumptes que encara estan oberts:
* El dia 30 de setembre de 2024, una funcionària administrativa del Conservatori de Cervera va presentar una denúncia davant la Fiscalia de Lleida, assenyalant presumptes irregularitats com ara fraccionament de factures, contractacions indegudes, irregularitats en les nòmines i assetjament laboral, entre altres, produïdes al Conservatori de Cervera.
* Amb anterioritat, el dia 5 de juliol de 2024, la mateixa denúncia es va tramitar a través del Canal de Denúncies de la Paeria, òrgan sota la responsabilitat del secretari municipal. Aquest canal va emetre una resolució el mateix diumenge 11 de maig, un dia abans de la jubilació, en la qual es concloïa que no existia malversació de fons i que el cas havia de ser arxivat.
* Davant d’aquests fets, la posició de la Paeria és respectar el curs de la investigació penal. D’acord amb la legislació vigent, quan hi ha un procediment penal obert, tota actuació administrativa relacionada ha de quedar suspesa fins que els tribunals emetin una resolució definitiva. Així se li havia traslladat al secretari des d’Alcaldia en diferents ocasions.
Per aquest motiu i a instància del mateix secretari assumint un error, se sol·licita deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies l’11 de maig, fins que els fets es puguin aclarir per via judicial.
3. Per tot això, hi ha tres fets que generen molta preocupació:
* La Fiscalia va sol·licitar informació a l’Ajuntament, concretament al secretari municipal, sense obtenir resposta. Posteriorment, en ser consultat per l’alcalde Pomés, el secretari va negar haver rebut cap comunicació per part de la Fiscalia. Davant d’aquesta contradicció i la manca de col·laboració interna, l’alcalde decideix designar una advocada assessora a títol personal.
* Arran de la resolució esmentada l’11 de maig, l’advocat assessor del secretari, Joan Recasens, es va posar en contacte amb la Fiscalia de Lleida en nom de l’alcalde Jan Pomés, sense comptar amb la seva autorització expressa.
* El dijous 15 de maig, el secretari Esqué va contactar telefònicament amb l’advocada de l’alcalde per sol·licitar- li una opinió jurídica i deixar sense efecte la resolució emesa pel Canal de Denúncies.
De nou, des de la més profunda tristesa, volem expressar el nostre més sincer condol a la família, amics i companys pel traspàs del secretari de Cervera. La seva pèrdua deixa un buit immens en el cor de tots aquells que el van conèixer i van treballar amb ell. Sens dubte, el Toni serà recordat per tots nosaltres per la seva constància i responsabilitat amb el deure en el càrrec que com a secretari ostentava, però, sobretot, com un home amb una gran qualitat humana. En moments com aquest, cal deixar de banda qualsevol especulació o ús polític del dolor. Demanem respecte per aquest temps de dol, en què el més important és acompanyar i honrar la seva memòria amb el silenci, la dignitat i la humanitat que mereix.