MUNICIPIS
Un nou simulacre per emergència química a Les
Malgrat tancar la planta de Neoelectra
Les va ser ahir un dels onze municipis de tot Catalunya on es van portar a terme simulacres d’emergència per risc químic. En el cas d’aquesta localitat aranesa, es va fer malgrat que el complex de Neoelectra està tancat. La seua posada en marxa va motivar anys enrere la instal·lació de sirenes al poble per donar l’alarma en cas de fuga de materials contaminants.
L’alcalde, Andreu Cortés, va explicar que la planta, dedicada a generar electricitat a través de cogeneració i a captar diòxid de carboni per a usos alimentaris, va quedar després del seu tancament en “mode segur”: amb els tancs despressuritzats i sense materials susceptibles de cremar o contaminar. Tanmateix, la seua llicència d’activitat continua en vigor, la qual cosa obre la porta a reobrir-la en un futur. Per aquesta raó, es continuen duent a terme simulacres, d’acord amb el pla d’emergències.
Les va ser l’únic municipi lleidatà dels 11 de tot Catalunya que van participar en els simulacres per risc químic. En aquestes localitats es demanava a la població que, al sentir les sirenes, busquessin un lloc tancat on confinar-se. L’alerta també es va difondre a través de missatges als mòbils.