El Parlament insta el Govern a negociar perquè hi hagi més trens entre Lleida i l'Aragó
La cambra vol el finançament "necessari" per executar l'Eix Transversal Ferroviari
El Parlament insta el Govern a negociar amb l'executiu de l'estat espanyol i de l'Aragó l'ampliació fins a set circulacions més al dia a la línia de Renfe R43 entre Lleida i Montsó. Es tracta d'un punt d'una moció d'ERC que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups menys Vox que s'hi ha abstingut. Altres punts aprovats fan referència a ampliar l'alta velocitat, fins a 15 circulacions més al dia en cada sentit, entre Lleida- Camp de Tarragona i Barcelona. Encara sobre infraestructures, el Parlament vol que es demani el finançament "necessari" per executar l'Eix Transversal Ferroviari per unir Lleida i Girona sense haver de passar per Barcelona. El PSC s'hi ha abstingut.
El text aprovat demana que es facin les "gestions pertinents" perquè ADIF reobri l'estació de tren d'Almacelles i de la de l'EMD de Raimat. Així mateix, aposta per garantir la intermodalitat entre les línies RL1 i RL2 de Lleida a la Pobla.
La moció reclama al Govern que faci realitat, abans d'acabar el 2025, la integració tarifària a tot Catalunya a través del desplegament de la T-Mobilitat.
Així mateix, insta a formalitzar durant el primer semestre del 2025 la signatura del conveni entre el Govern i la Diputació de Lleida per donar resposta a les "deficiències cròniques" de la xarxa viària a les garrigues Altes, especialment pel que fa a l'Eix Transversal de les Garrigues.