SEGRE

El Parlament insta el Govern a negociar perquè hi hagi més trens entre Lleida i l'Aragó

La cambra vol el finançament "necessari" per executar l'Eix Transversal Ferroviari

Un moment durant la votació al ple del Parlament aquest dijous.

Un moment durant la votació al ple del Parlament aquest dijous.Nico Tomás / ACN

Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

El Parlament insta el Govern a negociar amb l'executiu de l'estat espanyol i de l'Aragó l'ampliació fins a set circulacions més al dia a la línia de Renfe R43 entre Lleida i Montsó. Es tracta d'un punt d'una moció d'ERC que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups menys Vox que s'hi ha abstingut. Altres punts aprovats fan referència a ampliar l'alta velocitat, fins a 15 circulacions més al dia en cada sentit, entre Lleida- Camp de Tarragona i Barcelona. Encara sobre infraestructures, el Parlament vol que es demani el finançament "necessari" per executar l'Eix Transversal Ferroviari per unir Lleida i Girona sense haver de passar per Barcelona. El PSC s'hi ha abstingut.

El text aprovat demana que es facin les "gestions pertinents" perquè ADIF reobri l'estació de tren d'Almacelles i de la de l'EMD de Raimat. Així mateix, aposta per garantir la intermodalitat entre les línies RL1 i RL2 de Lleida a la Pobla.

La moció reclama al Govern que faci realitat, abans d'acabar el 2025, la integració tarifària a tot Catalunya a través del desplegament de la T-Mobilitat.

Així mateix, insta a formalitzar durant el primer semestre del 2025 la signatura del conveni entre el Govern i la Diputació de Lleida per donar resposta a les "deficiències cròniques" de la xarxa viària a les garrigues Altes, especialment pel que fa a l'Eix Transversal de les Garrigues.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking