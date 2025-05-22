MOSSOS
Quatre detinguts relacionats amb el tiroteig del febrer a Tàrrega
Sospiten que es va produir per un conflicte entre dos grups per tràfic de drogues
Els Mossos ha intervingut drogues, armes i diners
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir quatre homes per la seua presumpta relació amb el tiroteig que hi va haver el passat 23 de febrer a Tàrrega, segons ha pogut saber aquest diari. Els arrestos van ser portats a terme per l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Ponent i, segons fonts solvents, el tiroteig es va produir com a amenaça o revenja en un conflicte entre dos grups per tràfic de drogues.
L’operatiu d’ahir es va iniciar cap a les 6.00 hores i hi va haver tres escorcolls en domicilis de la capital de l’Urgell en els quals van decomissar ganivets, una arma de perdigons i droga. Un dels arrestos es va produir en un pis del número 14 del carrer Indústria. A més, els investigadors es van emportar un cotxe que hi havia al garatge del bloc. El vehicle té un orifici al xassís que seria d’un dels impactes de bala del tiroteig del febrer. Els agents també es van emportar diverses caixes amb material per a la investigació. En aquest immoble, l’escorcoll va finalitzar passades les 9.00 hores.
Quant al tiroteig, que es va produir cap a les 13.00 hores del diumenge 23 febrer, veïns del carrer del Ferrocarril van escoltar almenys dos trets i van veure un home fugir del lloc corrent. Pel que sembla, s’havia barallat amb una altra persona. Fins al lloc es van desplaçar agents dels Mossos i de la Policia Local, que van localitzar dos beines a la via pública. No van transcendir persones ferides.
Els Mossos sospiten que els trets es van produir arran d’un conflicte entre dos grups per tràfic de drogues. La investigació se segueix pels delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d’armes i amenaces.