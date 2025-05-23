Els hotels de Lleida van allotjar més de 68.000 persones a l'abril, un 40% més
La demarcació lidera l'augment de les pernoctacions a Catalunya, amb un 52% més, fins a les 142.000
El nombre de viatgers allotjats en hotels catalans a l’abril va ser 1.969.774, la millor xifra en un quart mes de l’any de la sèrie històrica de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) (amb dades des de 1999). Es tracta d’un 15,18% més respecte al mateix període de l’any passat i un 40% més en comparació amb el març d’enguany, d’acord amb les dades provisionals de l’INE. Uns augments que l’organisme públic atribueix a que la celebració de la Setmana Santa del 2025 va ser en ple abril i la del 2024 va caure a finals de març. D’altra banda, les pernoctacions també van assolir xifres de rècord en un mes d’abril, amb 4.990.114, un 12,26% interanual més i un 54% més que un mes enrere (3.241.139).
Pel que fa a la província de Lleida, l'increment d'usuaris als hotels lleidatans va ser el més pronunciat d'entre les demarcacions lleidatanes, amb un augment del 40%, amb 68.469 persones allotjades. Pel que fa a les pernoctacions, van créixer el 52,33%, amb 142.602.
L’estada mitjana dels hostes durant l’abril als hotels de Catalunya va ser de 2,53 dies, lleument per sota dels 2,60 que es van registrar fa un any (la mateixa allargada que es va notificar el quart mes del 2019). El grau d’ocupació per places va ser del 59,58%, quan un any enrere va ser del 55,32%.
Pel que als preus, la tarifa mitjana diària es va abaratir gairebé un 6% interanual, fins a 124,91 euros. Es tracta del segon import més econòmic del 2025, per darrere de la xifra mitjana del gener (119,09). Per zones turístiques, Barcelona va registrar el cost més elevat, fins a 174,87 euros (-7,63%), seguida de la Catalunya Central, amb 101,23 euros (+23,71%). Van ser les dues àrees catalanes que van superar el centenar d’euros.
Al conjunt de l’Estat, les pernoctacions hoteleres van augmentar un 7,3% en comparació amb l’abril del 2024, superant els 29 milions. Aquests establiments van facturar 116,6 euros de mitjana per habitació, un 5,6% més. L’ocupació hotelera de les places ofertes en aquest quart mes de l’any va ser del 59,6%. Catalunya va ser el segon destí dels usuaris, amb el 14,6% del total, per darrere d’Andalusia (20%).