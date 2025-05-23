Estudiants de gestió forestal, en el campionat europeu a Letònia
Alumnes de l’Escola Agrària, en una competició de talar, mesurar boscos i identificar espècies
Saber tallar grans arbres de bosc per la base, mesurar masses forestals, identificar espècies, plagues i rastres en arbres i utilitzar la motoserra són algunes de les proves en les quals estan competint aquesta setmana alumnes de l’Escola Agrària del Solsonès, que han viatjat fins a Orge, Letònia, per representar Espanya en la 21 edició del campionat europeu d’Estudiants d’Habilitats Forestals.
La competició posa a prova diverses competències forestals, així com la utilització de maquinària especialitzada. A més, aquestes disciplines requereixen una sòlida formació tècnica i pràctica en l’àmbit de la gestió forestal.
Del centre d’Olius va anar-hi Sergi Martínez, que va obtenir la segona posició en el nacional celebrat a Osca el març passat, mentre que Gina Itxart, cinquena classificada, hi assisteix com a suplent. La delegació catalana compta amb el suport de Dani Tarrés, professor especialitzat en maquinària forestal, i Aleix Sánchez, formador en treballs forestals.
L’equip espanyol es completa amb estudiants d’altres centres formatius: Yannick Franken de l’Escola Agrària del Pirineu, Eudald Ridao de l’EFA Quintanes i David Gil procedent de l’EFA Malvesia de València.
Al seu torn, la directora de l’Escola Agrària del Solsonès, Isabel Rovira, va valorar que “la sola participació ja és important pel mer fet de quedar classificats, i un reconeixement a la formació que es porta a terme des del centre”.
El campionat finalitzarà diumenge i “encara que serà difícil aconseguir distincions perquè hi ha alumnes de la resta d’Europa que porten anys competint, hauran pogut disfrutar de l’experiència i conèixer nous mètodes que els enriquirà i els ajudarà en la seua formació”, va assegurar Rovira.
Els estudiants participants estan cursant cicles formatius de grau superior i mitjà de Gestió Forestal i del Medi Natural i d’Aprofitament Forestal al centre d’Olius.
L’Escola Agrària del Solsonès, un referent en la formació forestal a Catalunya des de fa més de dos dècades, ha començat aquest curs a impartir el certificat professional d’aprofitaments forestals, una formació de tipus dual i que dona resposta a les necessitats de les empreses de la zona per aconseguir personal qualificat.