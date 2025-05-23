La Llegenda del Barber pren vida
Aquest diumenge se celebra la setena edició de la Fira del Barber de Concabella. Com a novetat, es podrà visitar la nova exposició permanent dedicada a la interpretació de la llegenda
La Llegenda del Barber de Concabella tornarà a prendre vida aquest cap de setmana amb la setena edició de la Fira del Barber, que se celebrarà aquest diumenge 25 de maig. El certamen, organitzat per l’Associació de Joves La Botxa i l’ajuntament dels Plans de Sió, comptarà com a novetat amb una visita guiada al nou espai del Centre d’Interpretació de la Llegenda del Barber que es va inaugurar el 29 de setembre a l’antiga fusteria. L’any passat l’ajuntament va rehabilitar aquest espai i la segona torre del Castell amb una inversió de 300.000 euros. Segons l’edil Xavier Pintó, les altres plantes serviran per allotjar l’arxiu municipal i activitats culturals de petit format.
Segons conta la llegenda, el barber de Concabella va degollar el senyor feudal per fer ús del dret a cuixa amb la Rita, la seua dona, amb qui va passar la primera nit de noces. Aquest crim no podia quedar impune i la senyora del Castell de Concabella va fer detenir el barber, el van empresonar, el van torturar i, finalment, el van decapitar. El seu cap va ser col·locat en una gàbia que van penjar en una de les torres del castell per escarmentar la població.
Aquesta nova exposició permanent va ser comissariada per la filòloga Dolors Pont, amb la col·laboració de la historiadora Maria Garganté. Els protagonistes de la mostra són joves del poble que es van vestir d’època per recrear les escenes de la llegenda fotografiades per Miquel Traveria i Gerogina Gorriz.
Segons Pont, tots els veïns són hereus d’aquesta llegenda que s’ha anat transmetent de generació en generació. “Tots els nostres avantpassats van patir abusos dels senyors feudals”, va dir. La Fira del Barber comptarà amb parades de productes artesanals, activitats per a tots els públics i la recreació teatral de la llegenda. També es podrà visitar el castell de forma gratuïta, un espai que acull el Centre d’Interpretació dels Castells del Sió i dels Secans de Lleida, l’Espai Pedrolo i exposicions temporals.