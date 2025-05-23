TRÀNSIT
Una discussió i avançaments temeraris: investiguen les estranyes circumstàncies de l’accident mortal de Balaguer
Segons un testimoni, l’home i la dona que anaven al turisme, que no eren parella, s’havien discutit i ell l’havia fet pujar al cotxe en contra de la seua voluntat
Els Mossos d’Esquadra continuaven investigant aquest dijous les estranyes circumstàncies de l’accident mortal que hi va haver dimecres a la C-12 a Balaguer. Val a recordar que hi va haver una col·lisió entre un turisme –amb matrícula anglesa– i un totterreny. El primer el conduïa un home de 33 anys originari de Romania, que va resultar ferit crític, mentre que el seu acompanyant, una dona de 27 anys originària de Cuba, va morir. L’altre conductor va resultar ferit greu. Trànsit va informar que es va produir per una col·lisió per envestida per invasió del sentit contrari del cotxe, que va perdre el control. Anaven en direcció sud.
Pel que sembla, un testimoni va explicar als Mossos que l’home i la dona, que no eren parella, s’havien discutit i que ell l’havia fet pujar al cotxe en contra de la seua voluntat. A més, hauria fet diversos avançaments temeraris. L’home es trobava ahir en estat crític a l’Arnau de Vilanova i, si acaba recuperant-se, presumiblement acabarà sent arrestat com a presumpte autor d’un delicte d’homicidi (per imprudència greu) i un delicte de lesions.
