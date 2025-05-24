Baralles i actes incívics: la conflictivitat se’n va del centre de Balaguer però canvia de barri
Veïns de Balaguer denuncien baralles i actes incívics en places de la zona de l’Eixample. Reclamen més vigilància policial com a mesura dissuasiva
La conflictivitat ha canviat de barri a Balaguer. Després de la significativa disminució d’incidents al Centre Històric, on un desplegament intensiu dels Mossos d’Esquadra (antiavalots) va patrullar 400 hores entre febrer i abril, ara són altres barris de l’Eixample els que pateixen conflictes diàriament.
Així succeeix a la zona de la plaça Lluís Companys, al costat de l’església del Sagrat Cor, o a la plaça de la Sardana. “Estem farts perquè cada dia es repeteixen situacions violentes i fins i tot amenaces, hi ha baralles i molts mercadejos que incomoden”, van afirmar veïns de la plaça Lluís Companys, on aquest mes de maig hi va haver una agressió a una veïna per cridar l’atenció a un nen que jugava amb una pilota. La víctima va presentar denúncia davant dels Mossos d’Esquadra.
Residents a la zona van iniciar una recollida de firmes, que van entregar a la Paeria. Exigeixen mesures urgents per posar fi a aquests actes “agressius i problemàtics provocats per conciutadans”, van explicar. “La plaça és pública, però qui gaudeix d’aquest espai hauria de tenir més civisme i respectar els residents a la zona.”
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va apuntar que s’ha intensificat la presència policial en altres zones conflictives de la ciutat, on s’han retirat bancs i jardineres per evitar la concentració de grups “problemàtics”. Precisament, una mesura similar s’estudia aplicar també a l’entorn de l’església del Sagrat Cor i a la carretera de Camarasa.
L’alcaldessa va reconèixer la necessitat d’adaptar dispositius de seguretat a aquesta nova realitat i va avançar que s’avaluarà, amb els cossos policials, la possibilitat de noves actuacions per contenir el problema. “Ja es porten a terme patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per intensificar la vigilància, ja que els veïns ens han manifestat sentir-se insegurs en diverses ocasions”, va afirmar. Tanmateix, González va apuntar que implementar mesures urbanístiques dissuasives tampoc és la solució, ja que “la conflictivitat pot anar movent-se”, va dir. Els residents d’aquesta zona de Balaguer exigeixen també retirar part del mobiliari urbà, pilons i jocs infantils perquè no s’hi concentrin grups de persones “que només porten problemes”, van assegurar.