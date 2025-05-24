INTERIOR
Col·laboració policial per detenir el presumpte assassí de pagesos
El cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal dels Mossos, Ramón Chacón, va recordar ahir que gràcies a la bona complicitat amb els cossos policials espanyols i amb el francès es va poder detenir el presumpte autor de la mort d’un agricultor a Vilanova de la Barca, al Segrià, i de dos més a Navarra, que havia estat condemnat per l’Audiència Nacional per gihadisme. Va destacar la necessitat de continuar treballant de forma coordinada. Així ho va dir en celebració del Dia de les Esquadres d’aquesta comissaria, en la qual va defensar que la policia catalana seguirà “al peu del canó” per combatre el crim organitzat i la violència especialitzada. “Els delinqüents estan forts, però no tenim por”, va indicar. Va remarcar que el 2021 van decomissar més de 24.000 quilos d’haixix, cosa que implica “més droga que mai”, i va avisar que l’any passat van detenir milers d’agressors sexuals. Quant a les armes de foc, Chacón va dir que s’han incrementat significativament els tirotejos.